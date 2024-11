Sin Michaela Schumacherja razkril podrobnost o očetu

Sin Michaela Schumacherja Mick je razkril nekaj podrobnosti o očetu, nekdanjem dirkaču formule 1, ki se je pred 11 leti težko ponesrečil na smučanju in je o njegovem zdravju o takrat le malo znanega.

Mick je tedaj štel 14 let, a je kljub očetovi nesreči sledil sanjam in se uveljavil v dirkaškem svetu. Dve sezoni je dirkal za moštvo Haas, leta 2023 pa je postal nadomestni voznik za moštvo Mercedes.

V novi knjigi z naslovom Zakulisje Mercedes F1 (Inside Mercedes F1) je Mick z avtorjem Mattom Whymanom govoril o tem, kako je nanj pred usodno nesrečo vplival oče, piše Mail Online.

»Bil sem divji otrok. Vse, kar je počel oče, sem počel tudi jaz,« je povedal in dodal: »Res me je podpiral, bil je zabaven, a tudi neizprosen in kritičen.

Če se mu je zdelo, da nisem dovolj resen, me je preprosto vprašal, ali bi morda raje igral nogomet s prijatelji. Če da, potem nama ni treba vsega tega početi.«

»Vztrajal sem, da hočem dirkati, na kar je odvrnil, da če je res tako, moram delati prav. Pogosteje sva hodila na karting in postajal sem vse boljši.«

Mick je zaupal, da še danes upošteva veliko tehničnih nasvetov, ki mu jih je dal oče, ki velja za enega najboljši dirkačev v formuli 1 vseh časov.

»Leto po očetovi nesreči sem začel dirkati v razredu formula in moral sem najti svojo lastno pot.

Pri treh sem začel voziti karting, pri šestih sem se naučil potapljati, pri desetih sem skakal s padalom.

Oče me je vedno podpiral in je bil odprt do vsega, česar sem se lotil. Da bi se lahko odločil, kaj bi počel, mi je omogočil vse, kar sem hotel početi. A najbolj sem si želel dirkati.«

Leta 2013 se je Michael ponesrečil na smučanju v francoskih Alpah. Od tedaj zanj skrbi družina, ki je z informacijami o stanju dirkaške legende zelo skopa.