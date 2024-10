Schumacher utegne ponovno priti v formulo 1

Nemški dirkač Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka formule 1 Michaela Schumacherja, je kandidat za zadnji prost sedež v karavani formule 1 za sezono 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob dirki v Austinu se je sestal z vodjo ekipe Sauber Mattio Binottom.

Sauber, ki bo pod tem imenom v formuli 1 nastopal le še naslednje leto, potem pa ga bo prevzel nemški proizvajalec Audi, ima za sezono 2025 še eno prosto mesto. Kot prvi voznik bo namreč naslednje leto za to ekipo vozil Nemec Nico Hülkenberg, zdaj še član Haasa.

Odločitve še ni sprejel

Binotto, vodja ekipe, ki se bo od sezone 2026 imenovala Audi, je potrdil, da se je pogovarjal s Schumacherjem, a odločitve še ni sprejel.

»Povedal sem mu, da se za zdaj še nismo odločili. Odločitev mora biti logična, ne čustvena,« je dejal Binotto v pogovoru za televizijo Sky. Dodal je, da mlajšega Schumacherja dobro pozna iz časov pri Ferrariju, ko je bil vodja ekipe, Nemec pa član dirkaške akademije ekipe iz Maranella.

Mick Schumacher je v formuli 1 vozil v sezonah 2021 in 2022 za ekipo Haas, zdaj je Mercedesov rezervni voznik, tekmuje pa tudi na vzdržljivostnih dirkah za ekipo Alpine.

Kot še piše dpa, sta v igri za drugi sedež pri Sauberju/Audiju tudi letošnja voznika, Kitajec Zhou Guanyu in Finec Valtteri Bottas, pa tudi mladi Argentinec Franco Colapinto. Slednji je bil do nedavnega član Williamsove dirkaške akademije, a so ga v ekipi konec poletja vpoklicali v moštvo formule 1, kjer je zamenjal Američana Logana Sargeanta.