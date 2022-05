Muskova mama v kopalkah pri 74-ih pozirala za naslovnico

Res je, da je zadnje čase časopisne naslovnice polnil njen sin milijarder, ampak zdaj se na naslovnici blešči ona - mama slavnega milijarderja Maye Musk. Pri starosti 74 let je za prvo strani revije Sport Ilustrated pozirala v kopalkah, s tem pa postala najstarejši fotomodel, ki je za to revijo posnel naslovno fotografijo v kopalni opravi.

Dietetičarka z dvema diplomama je ena izmed štirih, ki bodo prestavile letošnjo kopalno modo. Na naslovnicah se bodo pomanjkljivo oblečene pojavile še Kim Kardashian, pevka Ciara in glasbenica Yumi Nu.

Maye Musk je mati treh otrok, najslavnejši med nijmi je seveda direktor podjetja Tesla Elon Musk. Ob njem ima še enega sina, Kimbala Muska, ki je restavrator, ter hčerko Tosco Musk, ki je filmska režiserka.

Elon Musk and Maye Musk na letošnjem plesu Met Gala. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

»Če bi si kdaj mislila, da bom fotomodel v kopalkah za to revijo, bi me razglasili za noro,« je povedala Muskova in dodala, da je zelo vesela, da lahko ljudem pokaže, da so tudi ženske pri zrelih sedemdesetih čudovite.

Njena hčerka Tosca jo je označila za neustavljivo. »Prejela je številne nagrade za svoje strokovno delo, nastopila na neštetih modnih revijah in časopisnih naslovnicah, nastopila je celo v videu za eno izmed skladb pevke Beyonce.«