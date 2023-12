Mrliški oglednik razkril, zakaj je umrl Matthew Perry

Ameriški igralec Matthew Perry, ki je zaslovel z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, je umrl zaradi učinkov zdravila ketamin v kombinaciji s težavami srca in utopitvijo. Utopitev je bila glede na v petek objavljeno poročilo mrliškega oglednika nesreča, saj da je Perry najverjetneje izgubil zavest in se potopil pod vodo.

Perryja so našli konec oktobra mrtvega v masažni kadi na svojem domu v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Pred tem je igralec večkrat v javnosti spregovoril o svojem boju proti odvisnosti od alkohola in drog.

Mrliški ogledniki sprva niso uspeli z gotovostjo potrditi vzroka smrti in so zato opravili dodatne preiskave. Sedaj pa so prišli do ugotovitve, da je bila smrt posledica več dejavnikov, med drugim velike količine ketamina oz. učinkovine buprenorfina, ki se ga uporablja tudi za zdravljenje depresije. Predvidevajo, da je bilo zaradi učinkovine preobremenjen srčno-žilni sistem, zaradi česar se je onesvestil in potonil pod vodo. Smrt tako označujejo kot nesrečo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Serijo Prijatelji so predvajali med letoma 1994 in 2004. Perry je nato nastopil tudi leta 2021 v posebni oddaji Friends: The Reunion, v kateri se je vseh šest prijateljev ponovno zbralo pred kamero.

Ko je bil na vrhuncu svoje slave, se je Perry boril z odvisnostjo od protibolečinskih tablet in alkohola ter večkrat obiskoval klinike za odvajanje.