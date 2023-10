Angelina Jolie v vlogi operne dive (Suzy)

Letošnjega decembra bo minilo sto let od rojstva Marie Callas, ene največjih opernih div vseh časov, zato se zdi idealen trenutek, da njeno življenje podoživimo skozi oči režiserja Pabla Larraína, ki nam je že predstavil življenja dveh velikih dam: Jackie oz. Jacqueline Kennedy, ki jo je igrala Natalie Portman, in Spencer o princesi Diani, ki jo je igrala Kristen Stewart.

Velika očala nakazujejo sedemdeseta leta.

Obe igralki sta bili nominirani za oskarja, režiser pa se rad osredotoča na krizna obdobja, zato je predstavil Jackie v času, ko je bila prva dama in so umorili njenega moža, Diano pa okrog božiča leta 1991, ko je razmišljala, da bi zapustila tako Charlesa kot kraljevo družino.

Maria Callas na vrhuncu moči leta 1958.

Nekakšna asistenta

Njegova naslednja stvaritev bo film Maria, ki bo Callasovo spremljal v času sedemdesetih let, ko se je začel njen zaton, preden je leta 1977 za vedno zaprla oči. Angelina, ki z bivšim možem Bradom Pittom še vedno bije bitko za skrbništvo njunih šestih otrok, je po prekinjeni stavki scenaristov in igralcev v Hollywoodu pred kratkim začela snemati v Parizu, kjer je diva živela, predvsem zadnja leta precej osamljeno, izolirana od vseh.

Oskarjevka je pred časom priznala, da ima občutek, da deset let ni bila to, kar je, in da se je pretekla leta namerno odločala za vloge, ki ne zahtevajo dolgotrajnih snemanj, da je bila lahko z otroki.

Maddox je mamo na snemanju zaščitil z dežnikom.

Tudi Pax je imel svojo vlogo.

Na snemanju pa sodelujeta tudi njena sinova, 22-letni Maddox in skoraj dvajsetletni Pax, ki očitno delujeta kot nekakšna asistenta. Maddox sicer po zaključenem kolidžu zdaj v Južni Koreji študira biokemijo ter ruski in korejski jezik, Pax pa je prav tako končal kolidž in se prebija kot umetnik, svoja dela podpisuje s psevdonimom Embtto. Medtem ko se je Shiloh za zdaj predala plesu, se najmlajša otroka, petnajstletna dvojčka Vivienne in Knox, še nista povsem odločila, kaj bosta počela s svojimi talenti.