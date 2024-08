Velika dilema Meghan Markle

Razhod princa Harryja in Meghan Markle z britansko kraljevo družino ni bil ravno lep. Potem ko sta se odločila za odcepitev od nje, sta čutila, da morata svetu povedati svojo zgodbo.

Nastal je dokumentarni film, izšli so spomini princa Harryja, oboje je bilo deležno nemalo kritik, a ne glede na odzive gledalcev in bralcev, v blagajno zakoncev Susseks se je stekal denar.

In sedaj, čeprav njun ugled ni na točki, na kakršni bi si želela, da bi bil, je Meghan pred veliko določitvijo, ki bo nedvomno vplivala na nadaljnje odnose med Harryjevo družino v Združenih državah Amerike na eni in ostalimi člani kraljeve družine na drugi strani.

Spomini: da ali ne?

Ali bo tudi Meghan spisala spomine na kraljevsko življenje, se ugiba že vse od tedaj, ko je Harry najavil svoje.

Ugibanja so se znova okrepila po nedavnem intervjuju para za CBS, ko je ona voditeljici Jane Paul zaupala, da še ni bilo razkrito vse ozadje dogodkov znotraj palač in kar samo po sebi se zastavlja vprašanje, ali jih vojvodinja namerava kdaj odkriti javnosti.

Ter nadalje: kako bi to vplivalo na že tako skrhane odnose s sorodniki njenega moža.

Vir blizu Marklove trdi, da je ta glede pisanja spominov pod velikim pritiskom.

The Independant denimo poroča, da sta Harry in Meghan prisiljena v oblikovanje strategije za dvig ugleda v javnosti in eden od načinov je pripoved Meghan Markle, s katero bi povsem razgrnila svojo plat resnice.

Meghan se ni razjasnila, ali je njena osebna zgodba ena od možnosti, a omenjeni vir meni, da se bo prej ali slej določila zanjo.

Susseksa se ne bosta vrnila v Veliko Britanijo

Sicer se zdi, da Meghan v spravo z ostalimi člani kraljeve družine ni vložila veliko truda od tedaj, ko sta z možem leta 2020 sestopila z mest višjih članov kraljeve družine.

Obstaja možnost, da so potekali pogovori stran od oči javnosti, a na tej točki ni videti, da bi kaj kazalo na spravo.

Harry je celo izjavil, da je prenevarno, da bi v Veliko Britanijo pripeljal družino, saj mu ne pripada več kraljevo varovanje.

Če bo tudi v nadalje ostal brez tega, po njegovih besedah praktično ni možnosti, da bi njegova žena in otroka stopili na britanska tla.