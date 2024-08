Neuresničljiva želja Meghan Markle

»Meghan Markle si ne želi drugega kot tega, da princa Harryja ne bi bremenile njegove največje skrbi,« Mirror citira nekdanjega uslužbenca fundacije Archewell.

Vojvodinja Susseks, bi rada videla, čeprav po navedbah vira povsem podpora moža, da bi princ Harry odnehal s tožbami in tako nehal nositi breme sodnih postopkov, s katerimi se bori za vzpostavitev policijske zaščite zase in za svojo družino, če bi ta bila v Veliki Britaniji.

»Želi si samo, da bi bil srečen in da bi užival v trenutku,« še piše Mirror.

Vir dodaja, da se Meghan Markle dobro zaveda, kako globoko so vsajeni strahovi Harryja glede varnosti, in da ve, da se on boji, da bi se zgodovina ponovila.

Spomin na mamino nesrečo je še živ in ljubezen do žene ter otrok ga ovira pri tem, da bi vse skupaj opustil.

»Kljub temu si ona želi, da bi odnehal. A na drugi strani dobro ve, da zaradi vsega, kar se je zgodilo in zaradi ljubezni do nje in otrok, ne more vreči puške v koruzo.«

Harryju, odkar sta z ženo sestopila z mest višjih članov kraljeve družine, v Veliki Britaniji ne pripada več policijsko varovanje iz naslova davkoplačevalskega denarja, zaradi česar je v zadnjem intervjuju za ITV izjavil, da si ne upa družine pripeljati v domovino, saj se boji, da bi bila napadena ali ogrožena.

»Potreben je samo eden, ki prebira te stvari, da bi ukrepal v skladu s tem, kar je prebral. In ne glede na to, ali gre za nož ali kislino, gre za stvari, ki me res skrbijo.«

»To je eden od razlogov, zakaj svoje žene ne bom pripeljal nazaj v to državo,« je med drugim povedal v intervjuju za ITV, ki je nastal v sklopu dokumentarnega filma Tabloidi na zatožni klopi (Tabloids on Trial).