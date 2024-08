Princu Harryju se slabo piše: posredoval bi lahko Trump

Ko je lani na prodajne police prišla avtobiografija princa Harryja, v kateri je priznal, da je nekoč pogosto užival prepovedane substance, to pa je nato večkrat ponovil med intervjuji ob promociji knjige, so se mnogi začeli spraševati, kako mu je kljub omenjenemu priznanju uspelo dobiti vizum za bivanje v ZDA. Eno od vprašanj na vlogi se namreč nanaša na uživanje mamil, tistim, ki početje priznajo, pa se vizum praviloma zavrne. Tako obstajata dve možnosti – ali je princ lagal ali pa zanj ne veljajo enaka pravila kot za druge.

Gre za čudovito institucijo in treba jo je zaščititi.

Ko so oblasti zavrnile javno objavo Harryjeve prošnje, češ da bi bilo to kršenje zasebnosti, se je med drugim oglasil predsedniški kandidat Donald Trump in dejal, da bo, v primeru, da ga ljudje ponovno izberejo za predsednika, in se izkaže, da z vizumom ni vse, kot bi moralo biti, vojvodo Susseškega dal izgnati. Zdaj pa je enako ponovil tudi Trumpov sin Eric, ki se trenutno mudi na Škotskem.

Eric Trump (levo) ni oboževalec Susseških. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»V vsakem sadovnjaku se najde kakšen gnil sadež, Harry in Meghan sta gnila sadeža britanskega dvora. Moja mama je poznala veliko članov britanske kraljeve družine in bila je dobra prijateljica princese Diane. Da jih Harry in Meghan žalita, ni prav. Gre za čudovito institucijo, ki jo občuduje mnogo Američanov, in treba jo je zaščititi,« je dejal Eric Trump in dodal, da se povsem strinja z očetom, da je vedenje Susseških povsem neprimerno. »Moj oče obožuje Veliko Britanijo, je njen veliki zaveznik, občudoval je tudi kraljico, zato ne bo nikoli na strani nekoga, ki blati prvo ali drugo,« je še dodal 40-letni Eric.