Megan Fox pokazala trebušček, pričakuje prvega otroka z Machine Gun Kellyem (FOTO)

Igralka Megan Fox in glasbenik Machine Gun Kelly sta potrdila, da pričakujeta prvega otroka. Veselo novico sta s sledilci delila preko družbenih omrežij.

Megan je ob objavi fotografije trebuščka in testa nosečnosti zapisala: »Nikoli ni zares izgubljeno. Dobrodošli nazaj.« 37-letna zvezdnica je bila za fotografiranje prekrita s črno barvo. Svojemu napisu je dodala emoji angela in srca ter še eno fotografijo, ki prikazuje pozitiven test nosečnosti.

Že ponosna mama

Megan je že ponosna mama treh otrok sinov Noaha, 10, Bodhija, devet, in Journeyja, šest, s svojim nekdanjim možem Brianom Austinom Greenom. Njena napoved nosečnosti pomeni njenega prvega otroka z Machine Gun Kellyem - s pravim imenom Colson Baker. Prav tako prihaja leto dni po tem, ko je par razkril, da sta doživela spontani splav.

Megan je lani v svoji knjigi Pretty Boys Are Poisonous spregovorila o spontanem splavu pri 10 tednih. V zadnjih dveh pesmih v knjigi se zdi, da Megan obravnava občutke žalosti po spontanem splavu. Pesmi z naslovoma I in II podrobno opisujejo izgubo v več čustvenih vrsticah.

Megan Fox je že ponosna mama treh otrok. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Napisala je: »Zraven tvoje postelje je ultrazvok, 10 tednov in 1 dan … misliš, da bi pustila samomorilno sporočilo, če bi ga lahko imela? Zdaj pa se moram posloviti. Zaprem oči in si predstavljam, kako te držim tesno na svojih prsih, medtem ko te trgajo iz moje notranjosti.«

Med intervjujem za Good Morning America je Megan dejala, da »še nikoli v življenju ni doživela česa takega«. Pojasnila je: »Bilo je zelo težko za oba. In to naju je poslalo na zelo divje potovanje skupaj in ločeno in skupaj in narazen in skupaj in narazen, ko sva poskušala ugotoviti, 'Kaj to pomeni? Zakaj se je to zgodilo?'.«

Julija je Megan v videospotu MGK 'Lonely Road' pokazala trebušček, kar je sprožilo govorice, da morda pričakuje. Vendar pa je poznavalec povedal za Us Weekly: »Čeprav sta razpravljala o otroku, je bilo to samo za glasbeni video MGK.« V videoposnetku je bilo videti Kelly, kako ljubeče poljublja in stiska Meganin trebušček, kar je spodbudilo ugibanja o morebitni nosečnosti.

Kljub govoricam sta tako Megan kot Kelly – oče 14-letne Casie z Emmo Cannon – molčala o tej zadevi. Par, ki je javno razkril svojo zvezo leta 2020, je imel vzpone in padce. V začetku tega leta je vir razkril, da se par 'poskuša rešiti svojih težav', poroča mirror.co.uk.