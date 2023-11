Megan Fox j v 10. tednu nosečnosti izgubila deklico

Pesniki v pesmi prelivajo svoje najgloblje misli in najbolj skrita čustva. Skozi besede razgalijo dušo. To je storila tudi hollywoodska lepotica Megan Fox, ki je z zbirko več kot sedemdesetih pesmi poskušala zaceliti srčne rane, ki so jo razjedale. Seks, posilstvo, celo umor so teme njenih pesmi, spregovorila je tudi o bolečini zaradi spontanega splava in o zlorabah, ki jih je trpela v več razmerjih.

»V meni je tičalo nekaj, kar je preprosto moralo priti na plan, v nasprotnem primeru bi me ubijalo kot bolezen. Nič od tega, kar sem zapisala, ni izmišljeno. Vse so resnične življenjske izkušnje, ki sem jih imela,« je o zbirki poezije z naslovom Pretty Boys Are Poisonous (Lepi fantje so strupeni) dejala igralka in še, da jo je prav njen partner, pevec Machine Gun Kelly, navdahnil in spodbudil, da ventil za svojo notranjo bolečino poišče v poeziji.

Machine Gun Kelly in Megan Fox je skoraj razdružila bolečina ob izgubi nerojenega otroka. FOTO: Roger Wong, instarimages

Ključ do svobode

»To niso memoari ali razkritje,« je podčrtala in razložila, da je to v resnici njen terapevtski poskus, da izžene bolezen duše in srca, ki se je rodila iz njene tišine. Iz zamolčanih skrivnosti, ne le njenih, pač pa tudi moških v njenem življenju. »Varovala sem njihove skrivnosti. Bila sem žrtveno jagnje za vsakega lepega, a poškodovanega in vase zagledanega idiota, ki je sklenil, da me ujame. In eden od teh me je zlomil.«

Kdo je bil tisti, ki jo je tako globoko ranil, ni izdala, a je dejala, da je prav zaradi njega in drugih podobnih izkušenj njena poezija prežeta z občutji samote, trpljenja, hrepenenja, besa, samopoškodovanja in tesnobe. »Te pesmi so ključ do moje svobode. Upam, da bodo navdahnile še koga drugega, da spregovori o zamolčanem, a ne tudi pozabljenem, ter si tako pribori nazaj svojo srečo in identiteto.«

V vsaj enem razmerju je dobesedno krvavela. FOTO: Osebni arhiv

Tri leta je v razmerju s Kellyjem, januarja lani sta se zaročila. Prej je bila 10 let poročena s stanovskim kolegom Brianom Austinom Greenom. A to nista edina moška njenega življenja, »uradno sem imela le nekaj partnerjev, a v resnici sem bila v razmerju tudi z nekaj drugimi ljudmi. Grozljivimi. In tudi zelo, zelo slavnimi. A nihče ne ve za ta razmerja.«

Neznosna izguba

Megan ni opletala z imeni, njihova identiteta ostaja skrivnost, je pa razkrila, da je bilo vsaj eno od razmerij prežeto z nasiljem, več njih pa je zaznamovala psihična zloraba. V eni izmed pesmi je ubesedila teror, ki ga je doživljala v razmerju z bivšim partnerjem, ki jo je davil in vanjo pljunil, »udarjal me je, dokler v ustih nisem začutila okusa lastne krvi«.

70 pesmi razgalja njena najgloblja čustva.

Ni napisala spominov, ampak knjigo poezije. FOTO: Osebni arhiv

Toksična razmerja so ji nedvomno pustila brazgotine, ki ne bodo nikoli povsem zbledele. Podobno kot nikoli ne bo izginila bolečina, da je s spontanim splavom v 10. tednu nosečnosti izgubila deklico, ki bi se rodila iz njene ljubezni s Kellyjem. S pesmijo se je hotela od nje posloviti. »Moram se posloviti. Predstavljam si, kako te držim tesno ob svojih prsih, medtem ko te trgajo iz moje notranjosti,« izliva svojo bolečino. In doda, da je ta neznosna izguba skoraj razdrla njeno razmerje z glasbenikom, a na koncu ju je še tesneje povezala.