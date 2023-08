Megan nadaljuje serijo provokativnih fotografij, mokra pozira v plitvini: Nudim tečaje deskanja!

Zdi se, da se to poletje vse vrti okoli novih očarljivih fotografij Megan Fox (37). Igralka že nekaj časa razveseljuje sledilce s fotografijami brez spodnjic, plezanjem na drevo v skromnem bikiniju, fotografijami v prosojnih oblekah ... Zdaj je, kot kaže, nekoliko bolj oblečena, a je mokra pozirala v morju.

Nosila je belo obleko s tankimi naramnicami, ličila na Meganinem obrazu pa so bila delo znane vizažistke Jenne Kristine. Med poziranjem v plitvini so se ji zmočili lasje in obleka, valovi pa so občasno prekrili njene obline.

»Nudim tečaje deskanja. Povezava v opisu profila,« je ob fotografijah zapisala igralka.

»Da vsem prihranim čas – povezave ni v opisu,« se je glasil razočarani komentar.

»Popolnoma se zavedaš, da je nezakonito biti tako dobra, kajne?« je v komentarju zapisal en sledilec.

Vendar so se poleg komentarjev, ki jih je Meganin videz očaral, našli tudi takšni, ki so se na njen račun pošalili.

»Poguglal ​​sem, kako čim prej premagati strah pred morskimi psi,« se je glasil eden izmed komentarjev, poroča Slobodna Dalmacija.

