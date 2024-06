Marija Šerifović o očetu svojega sina: lahko me toži za deset milijonov dolarjev

Kot gostja v oddaji Ami G Show je srbska pevka Marija Šerifović med drugim spregovorila o biološkem očetu sina Maria, ki ga je dobila s pomočjo nadomestne mame.

Njena cela nosečnost je potekala v strogi zasebnosti in čeprav je ob rojstvu otroka ponosna mama povedala, da bo nekoč v prihodnosti odkrila, kdo je njegov oče, je sedaj pojasnila, da bi to imelo določene posledice.

»To so stvari, o katerih zaradi podpisanih pogodb ne morem in ne smem govoriti.

Nikoli se ne ve, kdo bi moje besede prevedel in oče bi me lahko tožil za deset milijonov dolarjev ali celo več,« je v oddaji razložila Marija in dodala, da je sinov oče strašen frajer, Evropejec.

Pojasnila je še, da bo sina podpirala ne glede na to, kakšno življenje si bo izbral:

»Naj bo zdravo, pametno in pošteno bitje. Kar zadeve mane bo lahko doktor znanosti ali vulkanizer. Trudila se bom, da bo varen in da bom pozorna na njegove potrebe, da bom njegova opora.«

Pevka je decembra lani postala mama. Dete se je rodilo v porodnišnici v Los Angelesu, piše portal 24sata.hr.