Marija Šerifović o posledicah diete: mislila sem, da ne bom preživela

Srbska pevka Marija Šerifović, ki je leta 2007 s pesmijo Molitva zmagala na tekmovanju za pesem Evrovizije, je spregovorila o posledicah stroge diete, ki se je je morala zaradi snemanja videospotov držati 22 dni.

V prvem tednu ji je uspelo izgubiti kar tri kilograme, potem pa je bila za vse težave kriva ena ocvrta kroglica iz testa (uštipek).

»22 dni sem bila, pred začetkom snemanja, na ekstremno strogi dieti. Nastajal je prvi videospot za pesem Pola sunca.«

»Po snemalnem dnevu so prijatelji naročili hrano v restavraciji, kjer imajo zelo dobre uštipke.

Pojedla sem enega in šla domov.

Okoli 23. ure sem zaspala, okrog enih ponoči so me zbudile neznanske bolečine v trebuhu. Bruhala sem in vse, kar gre zraven, ter na koncu pristala na urgenci,« je pripovedovala za Blic.

Tam je končala na infuziji in, kot je dejala, mislila, da je to zanjo konec.

»Ne vem, kaj vse so počeli, a to je bil eden najtežjih dni v mojem življenju. Mislila sem, da zaradi ene pregrehe ne bom preživela,« je še povedala Marija, ki ji ne cveti le glasbena kariera, temveč tudi osebno življenje.

Pred nekaj meseci je s pomočjo nadomestne mame dobila sinčka Maria.