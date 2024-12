»Mačja ženska« trdi: Nikoli nisem šla pod nož

Jocelyne Wildenstein, 84-letna bogatašinja, znana po svojem nenavadnem videzu, ki ji je prislužil omenjeni vzdevek, je ponovno zanikala, da bi si kadarkoli privoščila plastično operacijo. Kljub znatni spremembi videza skozi leta še naprej trdi, da je njen obraz naraven in da nikoli ni šla pod nož.

V pogovoru za britanski The Sun je Wildensteinova izrazila strah pred kirurškimi posegi in dodala, da so takšni posegi lahko »težki in strašljivi«. Dejala je: »Nikoli nisem imela plastične operacije. Bojim se, kaj bi se lahko zgodilo. Ne maram, da bi bilo nekaj težkega na meni, včasih je to res pretežko in grozno.«

Prav tako je zanikala, da bi uporabljala priljubljene kozmetične metode, kot je botoks. Priznala je, da ga je dvakrat preizkusila, vendar naj bi doživela neprijetno reakcijo. »Botoks mi ni ustrezal. Moj obraz je po postopku zatekel,« je pojasnila.

Strokovnjaki dvomijo o njenih trditvah

Wildensteinova je nedavno presenetila sledilce na Instagramu, ko je objavila fotografijo iz preteklosti, na kateri je skoraj neprepoznavna. Na sliki, ki jo je delila ob rojstnem dnevu svoje hčerke Diane, izžareva klasičen hollywoodski glamur s popolno pričesko in brezhibnimi ličili. V opisu objave je zapisala: »Vse najboljše moji čudoviti hčerki Diane Wildenstein,« pri tem pa se je izognila komentarjem in omogočila le všečke.

Fotografija je sprožila val zanimanja, saj so se mnogi spraševali, kaj je povzročilo tako drastične spremembe v njenem videzu. Kljub njeni trditvi, da je njen videz naraven, številni strokovnjaki za plastično kirurgijo dvomijo o tem.

Plastični kirurg Jerry Chidester, znan kot »Dr. Chiddy«, je pred kratkim na družbenih omrežjih podal svojo oceno, čeprav Wildensteinove ni nikoli obravnaval. Po njegovem mnenju naj bi bila podvržena številnim kirurškim posegom, vključno z dvigi obraza, operacijami vek ter posegi na licih in bradi. Wildenstein teh obtožb ni komentirala in še vedno trdi, da so spremembe rezultat naravnega staranja.

V iskanju ljubezni in sreče

Kljub kontroverznostim glede njenega videza pa je Wildensteinova še vedno v središču pozornosti. Nedavno so jo opazili v Parizu v družbi njenega zaročenca, 57-letnega modnega oblikovalca Lloyda Kleina. Na prstancu je nosila bleščeč diamant, kar je še dodatno pritegnilo pozornost medijev.

Wildensteinova, ki se je skozi leta pogosto znašla na naslovnicah zaradi svoje podobe in osebnega življenja, ostaja neomajna pri zanikanju plastičnih operacij. Njena zgodba ostaja ena od bolj nenavadnih v svetu slavnih, kjer se vprašanje naravnega videza in lepotnih posegov pogosto prepleta z javno percepcijo.