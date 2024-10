Ločitev je zahteval Ben Affleck: videl je posnetke Jennifer Lopez in P. Diddyja

»P. Diddy je razlog za razpad zakona Jennifer Lopez in Bena Afflecka,« trdi nekdanji izvršni direktor diskografske hiše Death Row Records Suge Knight. Ta v zaporu prestaja 28-letno kazen zaradi uboja in drugih nasilnih zločinov, od tam pa vodi podkast.

»FBI je med hišnimi preiskavami nepremičnin Combsa našel videoposnetke, v katerih Lopezova počne to in ono.

Prepričan sem, da so stopili v stik z Benom in mu dejali, da bi mu radi pokazali nekaj stvari o njegovi ženi,« je Knight pripovedoval v podkastu in trdil, da je to dejansko razlog za ločitev para Bennifer, piše NewsNation.

A treba je povedati, da gre zgolj za ugibanja in da ne Lopezova ne Affleck v javnosti nista razkrila, kaj je resničen razlog za njun razhod.