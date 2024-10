Afera P. Diddy: oglasila se je mama in povedala tole

V povezavi z afero raperja in glasbenega producenta P. Diddyja oziroma Seana Diddyja Combsa se je oglasila njegova mama in podala izjavo za javnost, piše billboard.com.

Combs je bil septembra aretiran zaradi prostitucije in spolnih zlorab, tudi mladoletnih oseb, v zaporu v New Yorku čaka na sojenje, saj sodnik ni dovolil izpustitve na podlagi plačila varščine.

»Moj sin morda ni bil povsem odkrit glede nekaterih zadev, zanikal je denimo, da je bil nasilen do svojega tedanjega dekleta, posnetki hotelskih nadzornih kamer so dokazovali nasprotno,« je povedala Janice Smalls Combs in nadaljevala:

Mama Janice Small Combs verjame, da se njenemu sinu godi krivica. FOTO: Profimedia

»Včasih sta resnica in laž zelo tesno skupaj in je zastrašujoče priznati en del zgodbe, sploh če resnica odstopa od družbenih norm. To je, menim, razlog, da so se pravni zastopniki mojega sina odločili za poravnavo z dekletom, namesto da bi se borili, saj bi s tem izzvali povratne učinke.

Prav to poravnavo je zvezna vlada uporabila proti mojemu sinu in jo razlaga kot priznanje krivde.«

Dodala je, da je v agoniji, ko vidi, kako se ljudje norčujejo iz situacije, v kateri se je znašel njen sin, in da je v celi zgodbi polno laži ter napačnih interpretacij.

Izjavo je zaključila s prošnjo oboževalcem P. Diddyja: naj o zadevi ne sodijo, dokler sam ne dobi priložnosti za pojasnila.

»Moj sin ni pošast, kot se ga zdaj prikazuje,« je dejala. »Samo molim lahko, da bom dočakala dan, ko bo lahko povedal svojo resnico in bo oproščen.«

Vseskozi trdi, da je nedolžen. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Obtožbe, s katerimi se sooča raper, segajo vse do leta 2008. Organi mu očitajo več kriminalnih dejanj, med drugim prisilno spolno delo, novačenje deklet za spolne storitve, siljenje v spolne odnose, ugrabitev, podkupovanje, prikrivanje dokazov in oviranje pravice.

Tožilstvo izpostavlja še izkoriščanje moči in vpliva za spolne zlorabe tudi mladoletnih oseb, predvsem na tako imenovanih freak off zabavah, ki so včasih trajale več dni in na katerih so bile prisotne številne droge, od ketamina do ekstazija in GHB-ja. Z njimi naj bi raper omamljal žrtve.

Prejšnji teden je teksaški odvetnik Tony Buzbee povedal, da bo v pravnem postopku zastopal 120 žrtev, ki naj bi jih Combs zlorabil: 60 moških, 60 žensk, 25 oseb je bilo mladoletnih.