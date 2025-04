Policija po tragediji ob Soči: 35-letniku na mokri travi zdrsnilo, prijatelj ga je skušal rešiti iz nevarne situacije ...

Poročali smo, že da so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni, o tragični nesreči na vstopnem mestu za kajakaše Otona v bližini naselje Trnovo ob Soči, kjer je v globino padel in kasneje telesnim poškodbam podlegel 35-letni moški.

35-letniku na mokri travi zdrsnilo

Policisti so na kraju ugotovili, da sta se na razgledni točki nad reko Sočo v bližini nahajala znanca (stara 35 in 29 let), oba z območja Občine Kobarid. Sedela sta na varovalni ograji. Eden od njiju je na omenjeni ograji izgubil ravnotežje, se nagnil naprej in sestopil na tla. V določenem trenutku je 35-letniku na mokri travi zdrsnilo, njegov prijatelj pa ga je nato skušal rešiti iz nevarne situacije oziroma preprečiti njegov padec v globel ter ga povleči nazaj na parkirišče, vendar mu ga ni uspelo obdržati. 35-letnik je posledično omagal ter padel preko stene v globino 15 metrov, nato pa je padel še po brežini 100 do 150 metrov naprej proti soteski Soče, kjer je ostal na melišču.

Na kraju je posredovalo večje število gorskih reševalcev GRS iz Tolmina (skupno 12 reševalcev GRS), gasilci PGD Kobarid (8), reševalci NMP ZD Tolmin (3) in policisti PP Bovec.

Tuja krivda izključena

Gorski reševalci so ponesrečenca s pomočjo gasilcev locirali ob 00.50, približno 150 metrov od mesta padca in je še kazal znake življenja, vendar je bil v nezavesti. Iz globeli so ga s pomočjo vrvne tehnike in gasilskega dvigala dvignili gorski reševalci in gasilci. Ponesrečeni je zatem podlegel telesnim poškodbam, njegovo smrt je na kraj potrdila zdravica ZD Tolmin in odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

O tragični nesreči so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožnega državnega tožilca v Novi Gorici. Policisti tudi danes nadaljujejo z zbiranjem obvestil in opravljajo ogleda kraja dejanja. Glede na sedanje ugotovitve je tuja krivda izključena, o vseh ugotovljenih dejstvih bo podano poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.