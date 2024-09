Ljubosumni zvezdnik na koncu priznal, da je varal sam

Anonimni vir blizu družine Dava Grothla je povedal, da je glasbenik, preden je v javnosti priznal, da je varal ženo Jordyn Blum tej očital, da se za njegovim hrbtom zabava s čednim trenerjem tenisa.

Obtoževal jo je, da ima umazano afero in tako skušal prikriti resnico, ki je bila, da je dejansko varal on in da mu je ljubica rodila hčerko. Takole besede družinskega prijatelja navaja Daily Mail:

»Dave Grohl je bil leta ljubosumen na teniškega učitelja njegove žene. Velikokrat sta se burno prepirala zaradi njega. Žena mu je govorila, da je nor, ker mu je kaj takšnega sploh prišlo na misel, a on se ni pustil prepričati.«

Dave Grothl in Jordyn Blum. FOTO: Profimedia

Na koncu se je izkazalo, da je bil on tisti, ki je bil nezvest:

»Nedavno sem postal oče hčerkice, ki se je rodila izven mojega zakona. Nameravam ji biti dober starš in ji nuditi veliko ljubezni ter podpore.

Ljubim svojo ženo in najine otroke in storil bom, vse, da si povrnem njihovo zaupanje in da mi bodo odpustili,« je zapisal na instagramu.

55-letni Dave in 48-leta Jordyn sta poročena od leta 2003 in imata tri hčerke; Violet, Harper in Ophelio.

Preden se je on pridružil skupini Foo Fighters, je bil bobnar pri Nirvani, kdo je mama najmlajše hčerke pa ni zaupal.

Novico, da ima njen mož otroka z drugo, je notranja opremljevalka po besedah prijateljice izvedela, preden je odjeknila v javnosti, jo pa je, jasno, pretresla:

»Bila je šokirana, ko je izvedela za otroka. Njeni prijatelji smo kot njena družina in ji stojimo ob strani,« je povedala za People in dodala:

»Njegovo nečedno dejanje je bilo velik udarec za njun zakon. Jordyn je zelo prizadel.«