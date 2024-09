Glasbeni zvezdnik prevaral ženo in zaplodil otroka, šokantno novico razkril v izjavi

Ameriški rocker Dave Grohl je priznal, da je prevaral ženo Jordyn Blum in zaplodil hčerko zunaj zakona. Petinpetdesetletni pevec skupine Foo Fighters in nekdanji bobnar legendarne grunge skupine Nirvana je šokantno novico obelodanil v izjavi, objavljeni na instagramu.

»Pred kratkim sem postal oče hčerke, rojene zunaj mojega zakona. Načrtujem, da ji bom ljubeč in podpirajoč oče. Rad imam svojo ženo in otroke in delam vse, kar je v moji moči, da bi ponovno pridobil njihovo zaupanje in si prislužil njihovo odpuščanje. Hvaležni smo za vašo diskretnost do vseh vpletenih otrok, medtem ko gremo naprej,« je zapisal Grohl.

Zakonca sta si v Wimbledonu ogledala dvoboj med Čehinjo Marketo Vondroušovo in Španko Jessico Bouzas Maneiro. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Družinski človek

Dave Grohl in 48-letna Jordyn Blum sta se spoznala leta 2001, poročena pa sta od leta 2003 in imata tri hčerke: Violet, Harper in Ophelio. Rock zvezdnik, ki so ga pogosto opisovali kot družinskega človeka, je vsa leta v intervjujih govoril, koliko mu pomeni družina. Leta 2007 je za britanski Guardian izjavil: »Jordyn in Violet sta sidri, ki mi preprečujeta, da bi popolnoma izginil.« V pogovoru za ameriško revijo Time leta 2012 je poudaril, da je njegova družina »spremenila vse, kar počnem«, in dodal: »Ko imaš otroke, vidiš življenje skozi druge oči. Ljubezen čutiš globlje in postaneš bolj sočuten. Neizogibno je, da se to ne bi prikradlo tudi v pisanje pesmi.«

Časi, ko je obstajala Nirvana: Dave Grohl, Kurt Cobain in Krist Novoselic. FOTO: Profimedia

Grohl se je leta 1997 ločil od prve žene Jennifer Leigh Youngblood, potem ko je priznal, da jo je varal.

2003. STA SE z Jordyn Blum poročila.

Skupaj v Wimbledonu

Blumova je prej delala kot fotomodel in televizijska producentka na MTV, kjer je tudi spoznala frontmana Foo Fightersov. Toda Grohl je leta 2007 za revijo Elle priznal, da ob njunem prvem srečanju še ni bil pripravljen na resno razmerje in da po nekaj zmenkih Jordyn ni več poklical. »Po treh mesecih sem doživel razodetje in jo poklical nazaj. Dvignila je slušalko in rekla: 'Oh, nikoli si nisem mislila, da te bom še slišala,'« se je spominjal.

Grohl je po samomoru Kurta Cobaina in razpadu Nirvane ustanovil svojo skupino. FOTO: Raphael Pour-Hashemi/Wikipedia Commons - CC BY 2.0

Blumova je večkrat sodelovala s skupino Foo Fighters, med drugim je nastopila v videospotu White Limo iz leta 2002 in sorežirala videospot Walking a Line iz istega leta. Kot par se nista pretirano pogosto pojavljala v javnosti.

Novica o Grohlovi nezvestobi je prišla kmalu zatem, ko se je julija z ženo pojavil na teniškem turnirju v Wimbledonu. Dave je nosil temno obleko z zlato kravato, belo srajco in mokasine Dolce & Gabbana, lase je imel spete v čop, Jordyn pa je bila videti elegantna v lila blazerju in ujemajoči se midi obleki. In kakor zdaj ugotavljajo družbeni kronisti, nista bila videti prav sproščena.