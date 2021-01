Ljubezni lačni Ben Affleck je spet sam

Zahteva veliko pozornosti

11 let je prej ljubil Jennifer Garner.

Lani sta bila skoraj nerazdružljiva. FOTO: X17online.com

Večino lanskega leta sta bila nerazdružljiva. Čeprav se je marsikaj v svetu rušilo, se je zainzdelo, da sta si sredi pandemske norije ustvarila svojo idilo, njuna ljubezen pa da je iz dneva v dan le močnejša. Kar sta v začetku decembra, po devetih mesecih ljubezni, tudi potrdila s pomembnim korakom, ki je glasno naznanjal, da ju veže ljubezen na dolge proge. Vselila sta se pod skupno streho, v zvezdnikovo vilo, tako prepričana o pravljičnem koncu, da je mlada igralka svojo hišo dala celo na nepremičninski trg. A je bila ta poteza očitno preuranjena, saj sta po le dobrem mesecu skupnega življenja zdaj zakorakala po ločenih poteh, Ana pa po oglasih išče novo stanovanje.Začetek skupne življenjske poti se je izkazal za začetek konca. Z življenjem pod isto streho je v njuno mlado in slepo zaljubljenost namreč korak za korakom vdirala resničnost.»Odkar je z Benom, je Anina kariera dobila nov vzgon. Pred sabo ima nanizanih kar več filmskih projektov. Mlada je, ambiciozna, kariero se je odločila postaviti na prvo mesto. In četudi ji Ben želi, da bi ji uspelo, je hkrati tudi precej lačen pozornosti ter se, če ni povsem osredotočena nanj, počiti izgubljenega in osamljenega,« je povedal vir in dodal, da je k temu precej pripomogel zvezdnikov zakon z. Ta je razpadel že pred petimi leti, a odnos, ki ga je spletel v srečnih letih z, mu je postal vzor tega, kakšno naj bi razmerje bilo. »Jenino življenje se je vrtelo okoli moža in otrok. Tega je Ben vajen in tega si želi, a Ana je precej bolj neodvisnega duha. Njegove lakote po pozornosti ne bo hranila enako kot Jen.« Kar je začelo med zaljubljencema netiti prepire.Morda sta si razmerje moči in prioritete v odnosu zamišljala vsak nekoliko drugače. Kar je bil prvi, precej velik kamen spotike. Drugi pa, da Ana s šele 32 leti in na začetku najverjetneje precej cvetoče igralske kariere ni želela biti preveč vezana na eno mesto, medtem ko Ben mora in želi ostati v Los Angelesu zaradi otrok, ki so se mu rodili iz ljubezni z Garnerjevo. »Ben in Ana sta se razšla. Končala je zvezo, saj je vse postalo preveč zapleteno. Ne želi namreč biti vezana na Los Angeles, Ben pa seveda ostaja tu zaradi otrok,« je konec zveze razkril vir. »Še vedno se ljubita, a sta se pač znašla na različnih točkah v življenju. Vsakega vleče v drugo smer.« A čeprav sta sklenila razmerje končati, njuni znanci trdijo, da to ni nujno tudi dokončen konec. Da znata nekje v prihodnje morda spet najti skupni jezik in poskusiti znova. Ne nazadnje ni ljubezen tista, ki bi jima je zmanjkalo, le njune želje in cilji so trenutno različni. A tudi če prihodnost zanju morda še obstaja, pa si vsaj Ana želi vsaj trenutno nekaj fizične razdalje od Afflecka. Pri iskanju stanovanja namreč ni samo mesečna najemnina tista, na katero je pozorna, ampak brska le med stanovanji na povsem drugem koncu Los Angelesa.