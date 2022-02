Ljubezenska saga: Končal zvezo in bivši poslal tovornjak vrtnic

Ko rohnenje in besnenje ne zaležeta, bosta mogoče rotenje in moledovanje dali želene sadove. Za ta recept se je očitno odločil Kanye West, odločen, da dobi svojo družino nazaj in ponovno osvoji srce odtujene žene Kim Kardashian.

Kajti če jo je v preteklih dneh blatil, češ da ne zna skrbeti za njune otroke, je sedaj obrnil ploščo. »S Kim nisem v sporu. Svojo družino ljubim in se ji ne bom odpovedal. Verjamem, da bova spet skupaj,« je čivknil težavni zvezdnik in ji na dan zaljubljencev poslal tovornjak cvetja. Dobesedno. Pred Kimino vilo je po Kanyejevem naročilu na valentinovo pripeljal poltovornjak, poln temno rdečih žametnih vrtnic.

Svojo družino bo dobil nazaj, je odločen. FOTO: Osebni Arhiv

Vseeno, če mu je njegova nekdanja ljubezen, s katero sta sredi ločitvenega postopka, že pred časom zabrusila, da se k njemu nikoli ne bo vrnila, in je že od jeseni zaljubljena v komika Peta Davidsona. A slednje se lahko spremeni, meni Kanye, ki je tudi sam tik pred valentinovim po nekaj tednih romance dal košarico Julii Fox. »Ljudje govorijo, da sem nor. A biti zaljubljen pomeni biti nor na nekaj in jaz sem nor na svojo družino!«

Ogroža varnost

Izlivanje vseh svojih misli po družabnih omrežjih, brez vsakršnega premisleka in samocenzure, je za Westa postal modus operandi. Z javnim in najpogosteje nepovezanim ter nerazumljivim norenjem najraje prek twitterja je v preteklih letih tabloidom vrgel že prenekatero kost za glodanje, a se iz tega ni naučil prav ničesar.

Namesto da bi s Kim poskušal rešiti, kar se rešiti pač da, zasebno, si je za svojo tokratno platformo izbral instagram, kjer je v dneh pred valentinovim objavil kolaž fotk svoje razpadle družine. »Bog, prosim, združi spet našo družino!« je za posredovanje zaprosil višjo silo in se že v naslednjem hipu spravil nad Kiminega novega ljubimca. V 11 objavah, ki jih je vse stipkal in nato tudi izbrisal v nedeljo, dan pred valentinovim, je Davidsona ozmerjal s kretenom in mu zabrusil, da nikoli ne bo spoznal njegovih otrok.

Nič kaj lep značaj svojega srčnega tekmeca pa je še podčrtal s trditvijo, da je Davidson, ko je bil še v zvezi z ​Ariano Grande, njenemu bivšemu poslal njune intimne fotke in tako zagotovil, da njuna ljubezen ne bi nikoli več mogla ponovno vzcveteti.

Februarja lani je Kim, ki se je s Kanyejem poročila leta 2014, zagnala ločitveno kolesje.

Tolkel in udrihal je po Davidsonu, tako srdito, da je Kim zaskrbelo za ljubimčevo varnost. »Ustvarjaš nevarno vzdušje. Če bo kdo kaj storil Petu, bo to tvoja krivda!« se je Kardashianova obrnila na Kanyeja, ki je v želji, da jo spet osvoji, sklenil upoštevati njene skrbi. Obrnil se je na svoje oboževalce in sledilce ter jih zaprosil, »ker tako želi njegova žena«, naj Davidsonu nihče ne skrivi niti lasu. »Sam bom poskrbel za nastalo situacijo.«