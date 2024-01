Lisa Bonet in Jason Momoa sta se tudi uradno ločila

Z novim letom naj bi obrnili nov list in začeli pisati novo poglavje. In prav to sta storila Lisa Bonet in Jason Momoa, ki sta skoraj natanko dve leti po njunem nepričakovanem razhodu zdaj tudi uradno pretrgala poročne vezi. Z uradno razlago nepremostljivih razlik sta vložila ločitvene papirje, na katerih bo sodnikov podpis zgolj formalnost.

Brez posredovanja odvetnikov in sodišča sta si namreč že razdelila premoženje, se dogovorila o skupnem skrbništvu nad otrokoma in se odpovedala preživnini.

Dve leti po uradnem koncu sta vložila ločitvene papirje. FOTO: Cover Images

Lisa in Jason sta več kot desetletje veljala za pravljičen par. Zdelo se je, da bo njuna ljubezen, ki je igralca udarila kot strela z jasnega, večna. Dokler nista januarja 2022 odvrgla bombe razhoda, čeprav so ločitveni papirji zdaj razkrili, da sta se razšla že več kot leto prej, oktobra 2020, ko bi sicer morala praznovati tretjo obletnico poroke in petnajst let ljubezni.

Eksplodiral ognjemet

Spoznala sta se leta 2005 v nekem jazzovskem klubu, seznanil ju je skupni prijatelj, lepota 12 let starejše Lise pa je postavnega igralca zadela naravnost v srce. »Ko sva se spogledala, je v meni eksplodiral ognjemet!« se je srečanja spomnil Jason, ki je Liso prepričal, da ga nato spotoma odpelje do hotela, v katerem je tedaj bival.

Lisa ima sicer tudi že odraslo hčerko Zoë iz zakona z Lennyjem Kravitzem.

Oba sta se odpovedala preživnini. FOTO: Ken Katz/startraksphoto.com

Namesto tega sta končala v baru. »Usedla sva se, naročila si je guinnessa in vedel sem, da je prava. Ni pijače, ki jo ljubim bolj. Ostalo je zgodovina.« Čez dve leti se jima je rodila hčerka Lola, čez eno leto se ji je pridružil bratec Nakoa-Wolf. In čeprav sta se poročila šele po skupnih 12 letih, je bila zanju to zgolj formalnost. »V resnici sva poročena že vsa ta leta, tako se vsaj počutiva. Poročna ceremonija je zgolj dogodek, ko sva skupaj s prijatelji slavila ljubezen,« je leta 2017, ko sta stopila pred oltar, dejal Momoa.

Za delitev premoženja brez prerekanja je menda poskrbela predporočna pogodba. Brez težav sta očitno našla skupni jezik tudi glede otrok. »Glede na delitev premoženja in prihodke, o čemer sta se sporazumno dogovorila, si bosta enakomerno delila življenjske stroške mladoletnih otrok. Ne eden ne drugi ne bo plačeval preživnine. Strinjala sta se tudi, da bo stroške potovanj in počitnic za otroka vselej prevzel tisti, ki ju bo peljal na počitnice,« ločitev v prijateljskem duhu razkrivajo sodni dokumenti.

2020. sta se v resnici že razšla.