Princesa leto po ločitvi že v nov zakon

Pred dnevi je 77. rojstni dan praznovala ena najbolj kontroverznih članic britanske kraljeve družine, princesa Michael Kentska. Sporno je bilo že to, da se je z bratrancem britanske kraljice Elizabete II., princem Michaelom Kentskim, poročila le eno leto po ločitvi od prvega moža Thomasa Troubridgea. Par je imel to srečo, da princ Michael ni ravno pri vrhu kraljeve družine po pomembnosti, sicer poroka z ločenko pač ne bi prišla v poštev. Da sta se lahko poročila, je moral prvi zakon najprej razveljaviti papež, kar je storil maja 1978, eno leto po uradni ločitvi, dober mesec pozneje pa je Marie-Cahristine Anna Agnes Hedwig Ida, kot je njeno krstno ime, že korakala proti oltarju, kjer jo je čakal novi izbranec.

Marie-Christine se v nasprotju z drugimi ženskami, ki so se priženile v kraljevo družino, ob misli na to, kaj jo čaka, niso prav nič tresla kolena, saj ima tudi sama pomembne prednike, njena oče in mama pa sta bila nemški baron Günther Hubertus von Reibnitz in madžarska grofica Mari Anna Carolina Franziska Walburga Bernardette Szapáry. Kot je princesa Michael Kentska nič kaj skromno dejala nekoč, se po njenih žilah »pretaka več kraljeve krvi kot po žilah drugih, ki so se omožili v britansko kraljevo družino, razen princa Filipa«. Mnogi člani britanske kraljeve družine se strinjajo, da je lahko princesa precej naduta in na trenutke naporna, ker običajno pove, kar ji pač pade na pamet in se redko ozira na pravila obnašanja, pa se je nemalokrat znašla tudi v nemilosti britanske javnosti.

Najpogosteje jo obtožujejo rasizma, čeprav pravi, da nima popolnoma nič proti temnopoltim, ne razume pa novodobne občutljivosti in pretirane politične korektnosti. Tako je pred leti denimo povsem šokirala Meghan Markle, ko je na božično večerjo prišla z broško v obliki temnopoltega obraza, ki simbolizira suženjstvo. Marklova, ki je po mamini strani temnopolta, poleg tega pa še Američanka, kjer takšne stvari jemljejo veliko bolj resno, ni mogla verjeti svojim očem. Princesa se ji je pozneje, ko so njeno izbiro nakita napadli še mediji, opravičila.