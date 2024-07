Legendarni Slash sporočil žalostno novico, umrla je njegova pastorka, stara komaj 25 let

Legendarni kitarist Slash je na svojem Instagramu delil tragično novico o smrti svoje pastorke Lucy-Bleu Knight, ki je bila stara 25 let.

»Lucy-Bleu Knight (6. december 1998), ljubljena hči Meegan Hodges in Marka Knighta, pastorka Samanthe Somers Knight in Slasha, sestra Scarlet Knight, polsestra Londona in Casha Hudsona, je mirno umrla v Los Angelesu dne 19. julij 2024. Lucy-Bleu je bila neverjetno nadarjena umetnica, strastna sanjač ter očarljiva, prijazna in sladka duša,« je pisalo v izjavi.

Družina je prosila za zasebnost v tem težkem času.

Slashu so se v komentarjih oglasili številni sledilci in slavni kolegi, ki so mu izrazili sožalje in podporo. Oglasila se mu je tudi Susan Holmes McKagan, žena Duffa McKagana, ki s Slashom igra v skupini Guns N' Roses. »Besede ne morejo izraziti našega najglobljega sožalja. Vse vas imamo zelo radi,« je zapisala, sožalje pa je izrazila tudi Duffova hči Grace.

Žalostno novico je komentirala tudi Melissa Reese, članica skupine Guns N' Roses. »Ne najdem besed. Pošiljam ti vso ljubezen, objeme, sožalje in podporo,« je zapisala.

Slash je tik pred objavo novice o smrti svoje pastorke odpovedal štiri datume svoje samostojne turneje S.E.R.P.E.N.T. zaradi »nepredvidenih okoliščin«. Kot je takrat zapisal, bo s turnejo nadaljeval 28. julija.

Legendarni kitarist in Lucyina mama Meegan sta bila v razmerju v poznih 80. letih, nato pa sta se razšla. Leta 2015 sta se pobotala, v zvezi pa sta še danes, poroča jutarnji.hr.

Slash in Meegan Hodges FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters