Laži in poneverbe legendarnega modnega obiskovalca

Nihče ne more zanikati izvirnosti in genialnosti modnega oblikovalca Karla Lagerfelda, ki je že za časa življenja vzbujal veliko pozornosti in po smrtni ni nič drugače

Na male zaslone je ravno prišla mini serija Becoming Karl Lagerfeld, ki razkriva marsikatero neznano podrobnost o njem.

Lagerfeld je umrl februarja 2019, spomladi 2020 so svet preplavile novice o njegovi zapuščini - skoraj tristo milijonov evrov vrednem premoženju, ki ga je v oporoki zapustil čednim moškim, gospodinji, menedžerki, otroku in mački.

Nova serija ponuja intimen vpogled v življenje človeka, katerega modne kreacije so se zapisale v zgodovino modne industrije.

Glavno vlogo v njej igra nemško-španski igralec Daniel Brühl, ki modnega kreatorja upodablja v starosti od 38. let.

Očitno vse, kar se je dogajalo prej, ustvarjalci niso dojemali kot dovolj zanimivo za ekranizacijo, čeprav je nesporno, da je njegovo družinsko življenje močno vplivalo na to, kako je delal in kako se je predstavljal.

Kot bi se sramoval korenin

Rodil se je 10. septembra 1933 kot Karl Otto Lagerfeldt v Hamburgu. Njegov oče Otto je bil uspešen poslovnež in poliglot, ki je govoril devet jezikov.

Izhajal je iz družine, kjer so se že generacije ukvarjale s trgovino. Mama Elisabeth je bila iz skromne družine iz Berlina.

Ko je spoznala Otta, je bila prodajalka spodnjega perila.

Ko je Karl postal slaven, je vztrajno prikrival prava dejstva o svoji družini. Trdil je denimo, da je rojen leta 1938 in da je njegova mama plemkinja Elizabeta Nemška, njegov oče pa švedski grof.

Na poroki naj bi mama nosila obleko tedaj izjemno cenjene modne oblikovalke Medeline Vionnet.

Otroštvo je preživljal v svinčenih časih, med drugo svetovno vojno je bil kot najstnik priča bombardiranja velikih nemških mest, a njegova družina jo je dobro odnesla.

Oče je bil član nacistične stranke in lastnik podjetja za predelavo mleka, zato je bila družina varna. Karl je oboževal mamo, ni pa bil posebej navezan na dve starejši sestri: Martho Christiane in Theodoro, ki se je rodila v očetovem prvem zakonu.

Kot otrok je pokazal veliko zanimanja za likovno umetnost in je raje obiskoval muzeje kot šolo. Ko je bil star 14 let, se je cela družina preselila v Pariz, njega so vpisali na Lycée Montaigne, kjer bi lahko študiral risanje in zgodovino.

A ni minilo veliko časa, ko je odkril modo.

Star 21 let je dobil nagrado mednarodnega sekretariata za volno v kategoriji plaščev, njegov največji tekmec Yves Saint Laurent, je istega leta osvojil nagrado za obleko.

Oba sta bila obsedna sama s seboj, izjemo privlačna istospolno usmerjena moška, stalno sta se borila za dominacijo na ekscentričnih pariških zabavah v šestdesetih in sedemdesetih.

Lagerfeld je že v petdesetih začel delati za Pierrea Balmaina in nato za Jeana Patoua.

Ni še povsem dognano, kdo si je prvi izmislil koncept mode pret-a-porter, že končanih dizajnerskih kreacij: Lagerfeld, ko je delal za Chloe ali deset let kasneje Yves Saint Laurent z lastno kolekcijo Rive Gauche.

Umeten, a ne popravljen

S sivimi lasmi, spetimi v čop, temnimi očali, srajco z visokim ovratnikom, ozkim suknjičem in ozkimi kavbojkami ali usnjenimi hlačami je bil Karl desetletja videti enak, vendar je ponosno poudarjal, da nikoli ni šel pod nož.

»Sem umeten, a ne popravljan,« je večkrat rekel.

Oblikoval je za neodvisna in svobodna dekleta, izdelke dopolnjeval z usnjem, verigami in neobičajnimi modnimi dodatki, tradicionalnim modnim kosom je vdihnil nov slog, sam fotografiral za modne kampanje, sam izbiral manekenke, običajno najbolj vitke.

Znamka Chanel, edina, ki ni bila del globalne korporacije, je z njim na čelu postala zelo donosna, kar mu je dalo priložnost za oblikovanje razkošnih scenografij in modne revije v galerijah, kot je pariška Grand Palais.

Nekoč je izdelal raketo z logom CC, drugič reprodukcijo Eifflovega stolpa, pravo plažo s peskom in morjem.

V času, ko so se kreativni direktorji velikih modnih hiš stalno menjavali in je bilo težko določiti, kdo stoji za kolekcijo, je bil Lagerfeld konstanta in se ni podrejal neusmiljenemu modnemu tempu, oblikoval je za Chanel in za svojo blagovno znamko Fendi.

Rad je šokiral in trdil, da uživa samo v družbi svoje mačke Choupette, s katero bi se, če bi mu bilo dovoljeno, poročil.

Smrt ga je doletela v Parizu, ko so mu na vrhuncu slave nadeli vzdevek Kasier. Diskretni francoski mediji niso odkrili natančnega vzroka smrti, angleški so ugibali, da je bil zanj usoden rak trebušne slinavke, znano je bilo samo eno, v bolnišnici v Parizu je bil le en dan.

O njegovem zasebnem življenju ni bilo veliko znanega, razen, da je bil previden pri izbiri medijev, nikoli na naj ne bi pil, ni se drogiral imel pa je rad družbo lepih moških.

Trdil je, da velike ljubezni s francoskim aristokratom Jacquesom de Bascherom nikoli ni fizično realiziral, kar je morda celo res, saj je Baschera, ki ga je platonsko ljubil od zgodnjih sedemdesetih, preživel za 30 let. Francoz je umrl za aidsom.

Zaradi ljubezni se je redil in hujšal

Ko je Jacques de Bascher umiral za aidsom, se je začel Lagerfeld močno rediti. Vedel je, da njegova ljubezen umira, ni pa razumel, zakaj, spremenil je slog in elitne obleke zamenjal za široka oblačila, a si na koncu rekel, da se mora spremeniti nazaj, opreden postane bleda senca sebe.

S pomočjo zdravnika Jean-Claudea Houdreta je napisal knjigo Dieta s Karlom Lagerfeldom in samo v 13. mesecih izgubil več kot 40 kilogramov.

Čeprav je trdil, da ni shujšal zato, da bi bil všeč drugim, je bil tedaj že obseden s Hedijem Slimaneom, 35-letnim francoskim fotografom in oblikovalcem s poreklom iz Tunizije.

Sicer je po smrti Baschera trdil, da živi meniško, posvečen modi in v družbi najljubših, je pa spor zakuhal maneken Baptiste Giabiconi , ki se je v medijih predstavljal kot Karlov duhovni sin in njegov naslednik.

Gibaiconi sicer res spominja na Karla, zato je leta 2008 tudi pritegnil pozornost kreatorja, spoznala sta se na eni modnih zabav in ostala neločljiva do smrti oblikovalca.

Živela sta kot oče in sin, saj so, kot je izjavil maneken, Karla bolj zanimali poljubi kot seks.

Sébastien Jondeau, Lager­fel­dov voznik in osebni čuvaj je trdil, da sta se Karl in Baptise leto dni pred smrtjo kreatorja sprla, on pa je bil od leta 1997 njegova deklica za vse in mu zato pripada del imetja.

Gospodinjo Françoise Caçote je Karl v oporoko vključil pod pogojem, da bo skrbela za njegovo mačko.

Zvezdnica med mačkami

Choupette, ima danes 13 let in je najbogatejša mačka na svetu, ki ima svoj instagram profil, fotografiral jo je za modne časopise, po njej je poimenoval serijo torbic, mačka tako letno zasluži po tri milijone evrov in ima svoj bančni račun, osebnega veterinarja, čuvaja, kuharja, asistenta za medije in dve varuški.

Lagerfeld v oporoki ni pozabil na manekena Jakea Daviesa, ki je pogosto sodeloval z njim in naj bi do njega gojil globoka čustva, a Karel je imel v zadnjih letih kar nekaj ljubljenčkov: Jondeaua, Daviesa, Giabiconija in ameriškega manekena Brada Kroeniga .

Karla so njegovi lepi fantje (sovražil je grde) spremljali povsod, bili so dodatek njegovemu imidžu, on jim je zapovedoval, kaj obleči, kako se počesati, kakšen nakit si nadeti …. Rad jih je fotografiral v erotičnih pozah, zanj so bili kot družina pa vendar, kot je rekel: izbor in ne obveza.

»Sestre v Ameriki nisem videl že 40 let, njeni otroci mi nikoli ne pošljejo vizitke za novo leto,« je govoril o pravi družini.

Nerešena zapuščina

Čeprav je napisal oporoko, so njegovi dediči v sporu in še vedno praznih rok.

Sorodnikov vanjo ni vključil, med svoje naslednike pa je umestil Brada Kroeniga in njegovega sina Hud­­­sona, ki je od drugega leta nastopal na Chanelovih revijah in je od botra prejemal bogata darila, zadnja, navedena v oporoki, je Caroline Lebar, direktorica znamke Lagerfeld.

Skupaj sta delovala več kot 30 let in ni pozabil nanjo.