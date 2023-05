Muca pokojnega modnega oblikovalca zavrnila povabilo na prestižni ples

Medtem ko si mnogi znani zaman želijo prejeti vabilo na enega najprestižnejših družabnih dogodkov na svetu, pa ga je muca Choupette, natančneje njena lastnica, zavrnila. Ljubljenka pokojnega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda – prav njemu je bil posvečen letošnji Met Gala v New Yorku – po zaslugi bivšega gospodarja živi pravljično življenje ne le po mačjih merilih, temveč tudi po človeških.

Z nastopi v oglasih je zaslužila več kot dva milijona evrov.

Enajstletna birmanka ima celo lastnega agenta in svoj profil na instagramu, kjer ji sledi 160.000 sledilcev. Živi v stanovanju v Parizu s svojo skrbnico, Lagerfeldovo bivšo gospodinjo Françoise Caçote. Ta belo razvajenko večkrat na dan temeljito skrtači. Choupette rada preživlja čas na balkonu, kjer se smuka med mačjo meto, v stanovanju pa se najraje igra s Chanelovimi papirnatimi vrečkami in pentljami.

Bivši lastnik je Choupette primerjal s filmsko divo Greto Garbo, trdil pa je tudi, da je po njeni zaslugi postal manj sebičen. Leta 2012 je v intervjuju razkril, da ima Choupette dve služabnici in voznika ter da obroke uživa kar na jedilni mizi, saj ji ni preveč pri srcu prehranjevanje na tleh. Povedal je tudi, da se mačka prehranjuje z najbolj izbranimi jedmi, vključno s specialitetami.

Za Choupette skrbi Lagerfeldova bivša gospodinja.

»Vse mora biti zelo sveže, saj gospodična drugače sedi pred hrano tri četrt ure, ne da bi kar koli zaužila, in me grdo gleda,« je nekoč povedal modni guru. Oblikovalec je imel mačko sprva le v začasnem varstvu, a mu je tako prirasla k srcu, da jo je obdržal. S svojim lastnikom je prepotovala velik del sveta, kadar ni bila z njim, pa sta njeni služabnici v zvezek zapisovali, kaj je jedla in počela.

Choupette, ki naj bi po Lagerfeldu podedovala zajetno vsoto denarja, je finančno neodvisna: z nastopi v oglasih je namreč zaslužila več kot 2,7 milijona evra. Res pa je, da ob razkošnem načinu življenja, ki ga ima, tudi za običajne smrtnike vrtoglava vsota najverjetneje hitro skopni.