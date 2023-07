Krožijo teorije zarote: Britney je mrtva, igra jo mlado dekle, poglejte dokaze

Britney Spears je ena največjih pop zvezdnic zadnjih 25 let. Vendar njen vzpon ni bil brez izzivov. Soočala se je z intenzivnimi napadi paparacev in bila pogosto kritizirana zaradi svojega javnega obnašanja, vključno z njenimi odnosi z drugimi slavnimi osebnostmi in bojem z odvisnostjo. Leta 2007 je namreč doživela zlom, med drugim si je obrila glavo in se z dežnikom lotila paparaca.

Leta po njenem zlomu je bila Britney Spears postavljena pod skrbništvo, zakonsko ureditev, ki drugi osebi ali subjektu daje nadzor nad posameznikovimi finančnimi in osebnimi zadevami. V primeru Britney Spears je bil njen oče Jamie Spears imenovan za njenega skrbnika in od takrat nadzoruje njene finance in osebne odločitve. Konservatorstvo je vir polemik in skrbi za številne oboževalce Britney Spears, ki menijo, da se z njo ravna nepravično in da so njene pravice kršene. V zadnjih letih je gibanje »Free Britney« pridobilo na priljubljenosti, privrženci omenjenega gibanja pa pozivajo k odpravi t.i. skrbništva, da bi zvezdnica lahko živela svoje življenje, kot želi.

Teorije zarote

Novembra 2021 so jo končno izpustili iz nadzora, a obstaja teorija zarote, da Britney, ki jo videvamo zadnje čase, pravzaprav ni ona.

»To ni Britney,« reče uporabnica profila.

»Nekdo je uporabil filter, da bi bila videti kot ona in to bom dokazala,« doda.

Omenjena uporabnica video upočasni in izpostavi delček sekunde, ki ga je zelo enostavno spregledati. Ko Britney spusti roke nad glavo, filter na njenem obrazu za trenutek izgine. Ko se videoposnetek ustavi, so njene obrvi in ​​oči drugačne od tistih, ki jih ima resnična Britney. Deklica je modrooka in je videti precej mlajša od Britney, ki je trenutno stara 41 let.

»To je modrooka oseba s filtrom Britney. Zelo hitro in enostavno ga je zgrešiti, a sem ga ujela,« je zapisala.

Mnogi v komentarjih so se strinjali in celo povedali, da je že dlje časa videti, kot da to ni prava Britney.

»Mislim, da se bo na koncu ugotovilo, da ni več živa,« je dejala ena oseba v komentarjih.

Res je, da to ni edini dokaz. Obstaja veliko videoposnetkov Britney, kjer pleše v njeni hiši, pri čemer je moč opaziti, da Britneyjine tetovaže izginejo v enem kadru, a se nenadoma pojavijo v naslednjem kadru istega videa. Teorija je, da nekdo posnema Britney in da t.i Deepfake tehnologijo, da bi ta oseba bila videti tako kot Britney, zato prihaja do motenj, v katerih tetovaže nenadoma izginjajo in se znova pojavljajo, poroča Slobodna Dalmacija.