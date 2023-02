Britneyjini najbližji se bojijo, da bo umrla

Niti eno leto se še ni odvrtelo, odkar se je Britney Spears rešila 13-letnega očetovega sodno določenega skrbništva. A namesto da bi na svobodi zacvetela, z nič kaj uravnoteženim, že skoraj maničnim vedenjem neti skrbi, zato se marsikomu že več mesecev dozdeva, da bi vsaj malce nadzora vendar potrebovala.

Ali vsaj nekoga, ki bi jo usmerjal in ji pomagal. To so se že lani začeli spraševati njeni oboževalci, ko je začela svoje profile na družabnih omrežjih polniti s serijami golih fotografij, kar je vrglo senco na njeno duševno stanje. Od tedaj je šlo vse le še navzdol, zaskrbljenost je prekipela celo pri njenih najbližjih, ki so načrtovali zasebno intervencijo v želji, da bi jo prepričali, da sprejme strokovno pomoč. »Strah nas je, da bo sicer umrla,« je skrbi razkril vir.

Prejšnji mesec se ji je med obiskom restavracije povsem snelo. Na fotografiranje drugih gostov, ki so prepoznali slavno pevko, se je namreč odzvala z besnenjem in kričanjem popolnih nerazumljivih nesmislov in ni je mogel pomiriti niti njen mož Sam Asghari. Nato je še v istem mesecu, januarju, na njenem domu potrkala policija, ki se je odzvala na klice zaskrbljenih oboževalcev – za zvezdničino varnost in dobrobit jih je zaskrbelo, ker je Britney, običajno zelo dejavna na družabnih omrežjih, nenadoma in meni nič, tebi nič zaprla svoj račun na instragramu. »Iz previdnosti smo se odzvali na serijo klicev. Preverili smo, ali je z njo vse v redu in ali je na varnem,« je posredovanje potrdil predstavnik tamkajšnje policije, hitro pa se je odzvala tudi zvezdnica, čaš da so njeni sledilci s klicanjem policije prestopili vse meje. »Nimam živčnega zloma. Nadaljujem svoje življenje in še nikoli nisem bila bolje! Račun na instagramu sem zaprla in zdaj spet odprla preprosto zato, ker lahko,« jih je virtualno natulila in še dodala, da se je zaradi klicev policiji in nato prihoda mož v modrem, kar se je seveda vse znašlo v tabloidih, počutila napadeno kot včasih ter kot da ves svet dvomi o njenem duševnem zdravju. Kot včasih.

Golta tablete

Zaprtje računa na instagramu še ni ravno osnova, da bi začeli dvomiti o duševnem zdravju osebe. A čeprav so Britneyjini oboževalci s tem usekali mimo, so morda zaslutili, da se je pevka znašla že skoraj na točki brez vrnitve. V zasebnosti doma naj bi kot bombončke goltala tablete, ki ji dvigujejo energijo, da je že hiperaktivna, a je zaradi njih njeno razpoloženje kot tiktakajoča bomba, za katero nikoli ne veš, kdaj bo brez opozorila in razloga eksplodirala. Ob tem naj bi nehala jemati tablete, ki pri pevki, ki trpi za bipolarno motnjo, skrbijo za notranje ravnovesje.

»Vse bolj nepredvidljiva je.« Zaradi zlorabe substanc in vse bolj izrazitih duševnih stisk naj bi že stala na robu prepada. »Noči večinoma prebedi, spi podnevi, v njej se je nakopičilo veliko jeze. Ogromno je prestala in postaja vse bolj napadalna. Vsi okoli nje so zelo zaskrbljeni,« je izdal vir in nadaljeval, da so njeni prijatelji in družina sklenili posredovati. V Los Angelesu so najeli hišo, kjer naj bi jo soočili z resničnostjo in poskrbeli, da bi dobila potrebno zdravniško in psihološko pomoč. »Upali so, da jo lahko prepričajo v zasebno zdravljenje, preden stvari povsem uidejo izpod nadzora.« V najeti hiši naj bi jo s stanjem soočili mož, njen menedžer, zdravniki in psihiater. A jim je Britney tik pred zdajci prišla na sled in se uprla. Intervencija je zato splavala po vodi, a menda naj bi vseeno privolila v srečanje z zdravnikom. »To se je odvilo v redu.« Kaj to pomeni, sicer ni jasno.

