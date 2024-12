Kričanje verzov in žaganje kitar razdvojila občinstvo

Za nekatere monumentalna zmaga za težko glasbo, za druge živa groza. Znani ameriški televizijski voditelj in komik Jimmy Kimmel je na drugi strani luže povzročil precej razburjenja, ko je na koncertni oder svoje nočne oddaje Jimmy Kimmel Live! povabil ameriško metalcore skupino Knocked Loose in pevko Poppy. Skupina je znana po kričečih vokalih in težkih kitarskih rifih, glasbeno pa kombinirajo metal in hardcore. Ena njihovih najbolj znanih pesmi Counting Worms ima na pretočni platformi spotify skoraj 40 milijonov predvajanj, čeprav traja le dobro minuto in ima le dva verza ter vzklik »Arf, arf!«

Pesem Suffocate skupine Knocked Loose je nominirana za grammyja.

A prav ta »hov, hov« je postal bojni klic metalske scene, ko je skupina pridobivala prepoznavnost. V čast napredku, ki ga je žanr dosegel pri preboju v prevladujočo večinsko pop kulturo, jim je Kimmel v oddaji namenil posebno pozornost, kjer so oboževalci lahko gledali, poslušali in moshali (fraza, ki opisuje norenje pred odrom) ob njihovi pesmi Suffocate.

Šok za občinstvo

Nastop, ki je krepko odstopal od običajnega programa, je precej šokiral njegovo občinstvo. Redni gledalci, ki so pogosto tudi najbolj aktivni komentatorji na facebooku, so hitro kritizirali njegovo izbiro. Eden je napisal: »Veste, poskušal sem uživati v oddaji. Sedel sem na kavču s svojim najstniškim sinom in čakal na glasbene goste, ker nam je všeč prijetna glasba, ki jo oddaja običajno predstavi. Ob tretjem ali četrtem žaganju kitar je sin jokal. Ne mara strašljivih stvari in iskreno menim, da bi se morala Kimmlova oddaja in njeno osebje uradno opravičiti.«

Jimmy Kimmel s pevko Poppy in skupino Knocked Loose FOTO: ABC

»Če moram brati besedilo, ga bom raje prebral kakor poslušal nekoga, ki ga kriči. To ni bilo petje; vsakdo lahko kriči,« je dejal drugi komentator, tretji pa je dodal: »To ni bilo prijetno. In ne razumeš več kot pet odstotkov besedila. Norenje pod odrom ni enako plesu.« Četrti je zapisal: »Kako naj prepevam ob tem? Zame to zveni kot kričeča norija! Pravzaprav me začenjajo boleti ušesa! Temu praviš glasba, Jimmy?«

Navdušenje metalcev

Oboževalci trše kitarske glasbe pa so bili navdušeni, da so na nacionalni televizijski mreži ABC videli nekaj svojega; številni so oddajo gledali prav zaradi tega nastopa. »Neki mulec bo nocoj pozno gledal Jimmyja Kimmela in prvič slišal Knocked Loose ter rekel: 'Hočem ustanoviti takšen band!' in spremenil svoje življenje. Tako pomembno je to,« je na omrežju X, nekdanjem twitterju, zapisal eden od ljubiteljev težkih kitarskih zvokov.

»Rekel sem že in rekel bom še enkrat, četudi me bodo zagrizeni hardcorovci spet napadli, ker ne verjamejo, da bi morali biti njihovi bandi popularni: to si Knocked Loose, Poppy in scena zelo zaslužijo. Upam, da jih je sinoči odkril vsaj en mulec in se zaljubil vanje,« je zapisal drugi. Morda pa je vse skupaj najbolje povzel tretji, ki je zapisal, da bi lahko tisti, ki jim takšna glasba ni všeč, preprosto zamenjali kanal.

Glasbeni izbor televizijskega voditelja in komika Jimmyja Kimmla je razburil del gledalcev. FOTO: Mike Blake/Reuters

Oglasili pa so se tudi člani skupine Knocked Loose, katerih zadnji album You Won't Go Before You're Supposed To je letos zasedel vrh ameriške lestvice hard rock albumov in dosegel 23. mesto na lestvici najbolje prodajanih plošč Billboard 200, pesem Suffocate, s katero so nastopili na Kimmlovem šovu, pa je nominirana za grammyja za najboljšo metal skladbo. »Že dolgo je naš cilj preizkušati, kako daleč lahko prodremo v prostore, kamor ne sodimo, in mislim, da je to morda največji dosežek doslej. Nacionalna televizija,« je na instagramu zapisal pevec Bryan Garris. »Zdi se, da se meje za vse pomikajo vse višje, vsak dan znova. To praznujemo skupaj. Iskrena hvala.« Na koncu zapisa je še kratko in jedrnato odgovoril na negativne odzive na njihov nastop: »P. S. Če vas je prestrašilo – dobro.«