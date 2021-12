Kraljica močno v skrbeh zaradi Williama

Že dolgo na britanskem dvoru velja sicer nenapisano pravilo, da vladar in njegovi nasledniki ne smejo potovati skupaj. Razlog za to je povsem praktične narave – če se kaj zgodi, mora ostati nekdo, ki bo prevzel prestol. Seveda bi ta nekdo lahko bil tudi kraljičin bratranec, a je bolje, da ljudstvu vlada oseba, ki ve, kaj jo čaka, ki jo ljudje želijo za vladarja, in ki je bila vzgojena, da nekoč zasede ta izjemno odgovoren položaj. Tako kraljica Elizabeta denimo nikoli ne potuje v istem prevoznem sredstvu kot njen najstarejši sin princ Charles ali njegov starejši sin princ William. Tudi oče in sin še nista sedla na isto letalo, medtem ko William to pravilo jemlje bolj kot priporočilo, ki ga ni nujno upoštevati.

Vladar in njegovi nasledniki naj ne bi nikoli potovali skupaj.

Kot izučen pilot helikopterja, ki ga je vozil tudi nekaj let, ko je služboval kot reševalec, namreč rad v plovilo posede vso svojo družino in jih popelje naokoli. Običajno na tak način potujejo med domom v Kensingtonu in njihovo rezidenco v Norfolku. A Williamovi babici je to vse prej kot pogodu in menda je bodočega kralja že večkrat rotila, naj krmilo preda komu drugemu, zlasti pa naj naokoli neha prevažati svojega naslednika, princa Georgea. »Kraljica se zaveda, da je William odličen pilot, a si ne more pomagati, da je ne bi skrbelo, še posebno kadar leti v slabem vremenu. Oba s Kate sta se v zadnjih letih zelo izkazala, zaupa jima in pomirjena je, ko vidi, da bo monarhija tudi v prihodnje v dobrih rokah. Strah jo je, da bi se zgodila tragedija in bi se to spremenilo,« je britanskim medijem povedal vir iz Buckinghamske palače. Mnogi so prepričani, da je kraljico tako zelo strah za Cambridgeeve tudi zato, ker je za njimi v vrsti za prestol princ Harry, ki pa si te odgovornosti več kot očitno ne želi.