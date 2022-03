Kraljica Elizabeta II. spet zdrava

Komaj dober teden po tem, ko se je britanska kraljica Elizabeta II. okužila z novim koronavirusom, je 95-letnica, kot kaže, že povsem ozdravela. Polno cepljena kraljica, ki je prejela tudi že tretji odmerek cepiva proti covidu-19, je sicer imela le blažje simptome, podobne prehladu, so sporočili iz Buckinghamske palače, zato ni bilo razlogov za preplah.

V Frogmoru sta krajši čas po poroki živela princ Harry in Meghan, zdaj tam biva princesa Eugenie z družino. FOTO: WIKIPEDIA

Britance je sicer zaskrbelo, kako je s priljubljeno monarhinjo, ko se je odločila, da za en teden odpove vse obveznosti, tudi videokonference, a naj bi se za to odločila zgolj zato, ker je bila precej hripava in ni želela, da jo ljudje slišijo v takšnem stanju. Zdaj je vse po starem in Elizabeta II. je bila neizmerno vesela, ko se je po dolgem času lahko spet srečala z vnuki in pravnuki.

Na posestvu Frogmore, dober kilometer od njene windsorske rezidence, so jo namreč obiskali princ William in Kate z otroki ter princesa Beatrice z možem in nekajmesečno hčerko Sienno. Princese Eugenie, ki z družino živi na posestvu Frogmore, ni bilo, nekateri ugibajo, da bi lahko še vedno bila v Združenih državah Amerike, kjer je pred časom obiskala bratranca Harryja ter si skupaj z njim ogledala tudi finalno tekmo lige ameriškega nogometa.

A tudi brez Beatrice in njene mlade družine je bilo menda zelo veselo, še posebno Cambridgeevi otroci so neizmerno uživali v sončnem vremenu, ko so se lahko podili po prostranih travnikih na posestvu, Sienna pa jih je opazovala ali dremala v vozičku. Okolica posestva je zelo ljuba tudi Elizabeti, ki tam rada sprehaja pse, ko je bila še bolj pri močeh, je po tamkajšnjih travnikih in poteh jezdila.