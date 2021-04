Kraljica Elizabeta II. o moževi smrti: Pustil je veliko praznino

Princ Andrew žaluje za očetom Filipom. FOTO: Pool Reuters

Po smrti princaso pred javnost že stopili nekateri člani kraljeve družine, med drugim princeden od njegovih štirih otrok. Ta je med drugim povedal, da je očetova smrt pustila veliko praznino v življenju matere»Hudo mi je za mater, zanjo je vse skupaj najtežje,« je dejal Andrew, o svojem očetu pa še povedal: »Bil je res velik človek. Kot očeta sem ga imel zelo rad. Bil je tako miren. Če si imel težavo, si mu jo vedno lahko zaupal, vedno je premislil in pomagal. Vedno nam je bil v oporo.« Dejal je še, da je kraljeva družina v šoku ob izgubi, prav tako vsa Velika Britanija. »Izgubili smo dedka naroda.«O tem, kako se drži njegova mati Elizabeta II., pa je vojvoda yorški povedal: »Saj veste, kraljica je izjemno stoična in pokončna oseba. Njegovo slovo je primerjala z nekakšnim čudežem. Kot pravi, bo njegov odhod pustil veliko praznino v njenem življenju.«Mami kajpak podporo nudijo vsi štirje otroci: obin Andrewu tudi najmlajši. »Čeprav misliš, da si pripravljen na takšno stvar, je vse skupaj za nas strašen šok, neizmerno smo žalostni.« Njegova ženapa je dodala, da bodo Filipa izjemno pogrešali, saj je bil zelo topel človek, tisti, ki je vedno spregovoril z vsakim, izkazal zanimanje zanj. »Vsi od nas imamo veliko zgodb in spominov nanj, veliko jih je tudi zelo zabavnih.«