Kraljevi škanadal: princesin mož v objemu razgaljenih lepotic (FOTO)

Britanska princesain njen možsta pred petimi meseci dobila sina. In medtem ko princesa doma skrbi zanj, se njen mož na barki zabava v družbi brhkih mladenk. Paparaci so ujeli razigranega Jacka, ki je v družbi treh razgaljenih lepotic užival v morskih radostih. Nazdravljal je z vinom in občudoval lepote otoka Capri.Brooksbank naj bi bil na izletu službeno, družbo pa sta mu delali, nekdanja urednica revije Glamour, ki je zdaj direktorica v podjetju Casamigos, in. Slednja se je novopečenega očeta dotikala in ga objemala. Na ladjici je bila tudi italijanska manekenka, ki je bila ovita v brisačo, a si je jo večkrat popravila ter Brooksbanku in kapitanu razkrila svoje oprsje.Fotografije paparacev so seveda razburkale britansko javnost, gotovo pa je slabe volje tudi Eugenie.