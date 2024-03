Šokantna izpoved brata princese Diane: bili smo žrtve najhujših nagonov

Bliža se datum izida knjige spominov mlajšega brata princese Diane Charlesa Spencerja, ki bo z naslovom Zelo zasebna šola (Very private School) izšla v sredini tega meseca.

Na njeni naslovnici je on kot osemletni otrok na dan, ko se s prevelikem kovčkom prvič odpravlja v elitno pripravljalno šolo za dečke Maidwell Hall, v kateri je bival v internatu in na katero ima grozne spomine.

»Bili smo žrtve najhujših nagonov zelo slabih ljudi,« je Lorraine Kelly zaupal med predstavitvijo knjige v jutranji oddaji na eni od britanskih televizij.

»Bili smo zaklenjeni, živeli smo kot zaporniki. Bili smo žrtve,« je pripovedoval Charles in dejal, da o tem, kaj se je dogajalo za zidovi šole, ni do 42. leta govoril z nikomer, so pa izkušnje uničile dva njegova zakona in zaradi njih je zbolel za depresijo. Potem se je zaupal terapevtki.

»Vse si tiščal v sebi?« ga je vprašala gostiteljica, na kar je odgovoril: »Da, terapevtka je rekla, naj ji zaupam eno stvar, ki je nisem še nikomur. In povedal sem, da me je kot otroka zlorabljala ženska.

Tam je bila pomočnica, 20-letna matrona, ki je poljubljala in spolno nadlegovala fantke. Bila je spolna predatorka.

Nekatere dečke, nihče ni bil starejši od 13 let, je vozila k sebi v posteljo in jih silila v spolni odnos, vse nas je čustveno izsiljevala.«

»Dečki tam smo bili ranljivi, ločeni od družin in zato idealni za takšno pošast. Hrepeneli smo po ljubezni.

Tako majhnih otrok nikoli ne bi smeli pošiljati v internat. Pol leta sem imel nočne more. Spomnim se fantka, ki je potem, ko sta oče in mama odšla, iskal starše. Sploh mu nista povedala, da bo ostal v internatu.«

Glavni na šoli, ravnatelj John ‘Jack’ Porch, je bil nekakšen nadomestni oče, a tudi on je bil sadist, ki je spolno zadoščenje našel v pretepanju Spencerja in drugih otrok, je še pripovedoval avtor.

Odgovorni na šoli, ki jo je obiskoval Spencer v sedemdesetih, so za javnost podali izjavo, da so o dogodkih obvestili lokalne oblasti in da bodo storili vse, da bi prišli zadevam do dna. Prav tako naprošajo druge s podobnimi izkušnjami, naj spregovorijo.

Charles je na instagramu objavil tudi družinsko fotografijo iz leta 1966.

Ob njej je zapisal, da ni prepričan, da bo s to fotografijo komu pomagal, a je to edini posnetek, na katerem je skupaj vsa družina: oče, mama, on in tri sestre.

Zato, ker je praviloma fotografiral njegov oče.