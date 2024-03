Kdo je moški, za katerega pravijo, da je bil ljubimec princese Kate in je nedavno tragično umrl?

Teorije zarot o Kate Middleton se množijo iz ure v uro, predvsem zato, ker britanska kraljeva družina že mesece ne daje konkretnih in popolnih informacij o tem, kje je in kaj točno se z njo dogaja. Namesto tega svet obkrožata predelana fotografija in posnetek, o katerem dvomijo vsi po vrsti.

In medtem ko se porajajo vprašanja, zakaj se stanje bodoče britanske kraljice prikriva, se ob vsem skupaj pojavlja tudi zgodba o njeni domnevni aferi s Thomasom Kingstonom, ki je 25. februarja letos tragično umrl. Usodna je bila poškodba glave, ob truplu so našli pištolo. Kingston je bil uspešen poslovnež in mož lady Gabrielle Windsor, bližnje sorodnice kralja Karla III. in kraljice Elizabete II. Zasebnega pogreba se je med drugimi udeležil tudi princ William.

Kingston je diplomiral iz zgodovine ekonomije na Univerzi v Bristolu in začel delati na zunanjem ministrstvu Združenega kraljestva. Več let je v Iraku sodeloval pri posredovanju v sporih in pomagal pri pogajanjih o izpustitvi talcev. Nato se je preselil v svet financ. Z lady Gabrielle se je poročil marca 2019, otrok nista imela.

Thomas Kingston je umrl 25. februarja 2024. FOTO: Lady Gabriella Kingston/Buckingham Palace/Handout via REUTERS

Zanimivo je, da je imel Kingston zelo razburljivo ljubezensko življenje. Pred lady Gabrielle so ga povezovali z Natalie A. Hicks-Löbbecke, bivšim dekletom princa Williama, leta 2011 pa je hodil s Pippo Middleton. Po razhodu sta ostala prijatelja. Skupaj so ju videli na več dogodkih, z Gabriello pa sta bila tudi na Pippini poroki.

Številni teoretiki zarot zdaj trdijo, da je lahko skrivna ljubezen s Kate razlog za njeno izginotje in tragično Thomasovo smrt. Za kaj takega seveda ni dokazov. A kam je izginila Kate, ostaja vprašanje, ki kljub izjemnemu zanimanju medijev še vedno nima odgovora.