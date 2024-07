Kate Middleton postavila jasne pogoje

Naslednji mesec na knjižne police prihaja nova knjiga z naslovom Catherine, valižanska princesa: Biografija prihodnje kraljice (Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen).

Avtor Robert Jobson v njej razkriva nove podrobnosti iz življenja princese, ki se trenutno zdravi za rakom.

Med drugim navaja, da je Kate, preden se je pridružila kraljevi družini kot žena princa Williama, postavila nekaj osnovnih pogojev, piše Mirror.

Denimo, da nikoli ne sme biti prisiljena v opravljanje nekaterih dolžnosti in da želi toliko porodniškega dopusta, kot ji pripada po zakonu. Tega hoče preživeti stran od oči javnosti.

Druge zahteve so se bolj osredotočale na dobrodelne dejavnosti in pokroviteljstvo.

Takole piše avtor: »Svoje pokroviteljstvo je želela ponuditi le ustanovam, ki so blizu njenim interesom ter se ukvarjajo s tistim, kar jo resnično zanima.«

Očitno so ji v kraljevi družini prisluhnili, saj je Kate, ko gre za zdravje, zelo zasebna oseba, otroke postavlja na prvo mesto in jim poskuša zagotoviti kar najbolj običajno življenje.

Podrobno spoznava različne organizacije in sama presoja, ali jim je kot pokroviteljica pripravljena dati svoje ime.

Nov dobrodelni projekt

Valižanska princ in princesa sta na svojem računu omrežja X pred kratkim delila vest, da bosta ustanovila novo dobrodelno organizacijo z imenom The baby Bank Alliance.

Ta bo združila več kot 300 dobrodelnih organizacij, ki pomagajo družinam z majhnimi otroki v stiski po vsej Veliki Britaniji.

Fundacija Center za zgodnje otroštvo, katere ustanoviteljica je prav tako princesa, je veselo novico objavila na instagramu, kjer so delili fotografije Kate med obiskom različnih dobrodelnih dejavnosti, namenjenim najmlajšim iz socialno ogroženih družin.