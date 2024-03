Kralj Karel III. išče kuharja: kandidat mora izpolnjevati ta posebni pogoj

Čeprav bo novi kraljevi kuhar večinoma v palači Buckingham, bo moral biti vedno pripravljen potovati in kuhati v drugih kraljevih rezidencah, denimo na gradu Balmoral, v palači Holyroodhouse na Škotskem ter v tujini.

Kaj se pričakuje od kandidata?

Novi zaposleni v kraljevi družini bo imel na voljo nastanitev in obroke, od njega pričakujejo sodelovanje z uspešno ekipo in pripravljanje jedi po najvišjih merilih, oblikovanje sezonskih jedilnikov in uporabo sestavin z lokalnih posesti.

»Kuhal bo s kakovostnimi sestavinami in bo odgovoren za vsakodnevno pripravo in postrežbo hrane kraljevi družini ter osebju,« piše v oglasu na spletni strani The Royal Household, kjer dodajajo, da se od kuharja pričakuje še, da bo po potrebi potoval na druge lokacije.

V oglasu je navedeno, da bodo imeli prednost tisti z izkušnjami pri delu v restavracijah s petimi zvezdicami ali v klasični francoski kuhinji, plačilo je »konkurenčno«, tisti, ki jih to delo zanima, se lahko prijavijo do prvega aprila.

Kraljeve specifične zahteve

Bodoči zaposleni se mora predvsem zavedati, da ima kralj Karel III., kar zadeva prehrano, zelo specifične zahteve. Vse življenje se prehranjuje s kakovostnimi živili in znano je, da izpušča kosilo.

Nekoč je hotel postati vegetarijanec, a se je na koncu odločil, da le dvakrat na teden ne bo jedel mesa, en dan v tednu pa ne uživa mlečnih izdelkov.

Po zajtrku, ki je sestavljen iz sadja, lupinastih plodov, semen, kuhanih jajc in skodelice čaja, do petih popoldne ne uživa ničesar, tedaj ob sendvičih in pecivu popije čaj, piše Telegraph.

Karel se prav tako izogiba banketom, tako v domovini kot v tujini, kamor potuje s svojim kuharjem, da bi se izognil morebitni zastrupitvi s hrano.

S seboj v tujino iz istega razloga vedno vzame tudi svojo pijačo, najraje pije suhi martini.