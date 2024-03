Camilla bo prva: tega ni storila še nobena kraljica soproga

Gre za eno velikonočnih tradicij, ki se bo odvijala proti koncu meseca marca na veliki četrtek v katedrali Worcester. Tradicionalno kovance podeli monarh. Predlani jih je zaradi šibkega zdravja kraljice sicer njen najstarejši sin, ta letos zaradi težav z zdravjem nalogo prepušča ženi.

Nagrajenih bo 75 moških ter prav toliko žensk, dogodek pa bo največja slovesnost, kar jih je kralj Karel III. do sedaj moral izpustiti zaradi zdravljenja raka.

Prav tako bo izpustil spominsko mašo naslednji ponedeljek v katedrali Westminster, posvečeno Združenemu kraljestvu, ko po tradiciji monarh nagovori narode Združenega kraljestva.

Glavno vlogo bosta prevzela princ William in kraljica Camilla.

Podelitev nagrad na veliki četrtek se sicer vsako leto odvija v drugi katedrali in je eden od večjih dogodkov, ki se jih udeleži kralj.

S kovancem za posebne zasluge je nagrajenih toliko moških in žensk, kolikor let šteje monarh, nagrajenci so izbrani s pomočjo različnih verskih in lokalnih skupnosti.

Kraljica soproga Camilla je lani na slovesnosti spremljala moža, letos pa bo to nalogo kot prva s tem statusom prevzela sama.