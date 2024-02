Samo trije ljudje na svetu lahko potujejo brez potnega lista. Med njimi ni papeža ...

Vsakdo na svetu potrebuje potni list za vstop v drugo državo. Od papeža, kraljice Camille do predsednikov vlad in voditeljev držav bi ga morali nositi vsi, ko zapustijo državo. Vendar pa obstajajo trije ljudje na svetu, ki lahko potujejo brez potnega lista.

To so kralj Združenega kraljestva, japonski cesar in njegova žena. Ta privilegij je prej uživala kraljica Elizabeta II​., preden je Karel III. postal kralj.

Kralj Karel III. nima potnega lista. FOTO: Pool Via Reuters

Kralj Karel III. nima potnega lista. Tudi kraljica Elizabeta II., mati kralja Charlesa, tega dokumenta nikoli ni imela. V skladu z normami, ki jih upošteva vlada Velike Britanije, se britanski potni list izda na ime monarha; zato ni nujno, da ga ima monarh.

Vendar pa morajo vsi drugi člani kraljeve družine, vključno s kraljico Camillo in princem Williamom, vedno imeti s seboj, ko potujejo iz Združenega kraljestva. Še več, kralj Karel III. sploh ne potrebuje dovoljenja za vožnjo v Združenem kraljestvu ali tujini.

Po prihodu na prestol je tajnik kralja Karla III. preko zunanjega ministrstva vsem državam pisal, da je zdaj Karel III. kralj Združenega kraljestva in da mu je treba dovoliti, da potuje kamor koli s polnim spoštovanjem in brez omejitev.

Bilo bi zelo neprimerno

Japonski potni list je eden najmočnejših na svetu, trenutno zaseda 6. mesto na lestvici najmočnejših potnih listov. Medtem ko lahko japonski državljani brez vizuma obiščejo več kot 170 držav, japonski monarh za potovanje ne potrebuje niti potnega lista. Cesar Naruhito in njegova žena, cesarica Masako, lahko prosto potujeta v tujino brez potnega lista.

Cesar Naruhito in njegova žena, cesarica Masako FOTO: Imperial Household Agency Of Jap Via Reuters

Uradni dokument iz leta 1971 je zapisal, da bi bilo zelo neprimerno izdati potni list za cesarja ali cesarico. Dokument še dodaja, da bi bilo zelo neprimerno, da bi cesar kot navaden državljan opravil postopke priseljevanja ali pridobitve vizuma s potnim listom.

Cesar in cesarica morata ob prihodu v katero koli državo predložiti samo listino ministrstva. Ministrstvo za zunanje zadeve Japonske državo o njihovem obisku obvesti veliko prej, poroča mondo.rs.