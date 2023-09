Konec zakonske sreče Sophie Turner in Joeja Jonasa (FOTO)

Pred komaj nekaj dnevi je odjeknilo, da se je ljubezenska pravljica Joeja Jonasa in Sophie Turner končala. Povsem nepričakovano, saj sta zdaj odtujena zakonca, ki sta komaj minulo poletje pozdravila drugo hčerko, še nedavno veljala za sanjski in noro zaljubljeni par.

Nato pa je Jonas na začetku meseca vložil ločitveni zahtevek, na njem pa piše, da je njun zakon nepopravljivo uničen. »Po štirih čudovitih letih sva sklenila, da prijateljsko končava najin zakon,« sta nato podala tudi uradno izjavo, čeprav zdaj na površje prihaja vse več podrobnosti, da se njuna pot vendar ni zaključila tako gladko, kot sta želela, da svet verjame.

Lani je pozdravila že drugo hčerko. FOTO: Osebni arhiv

Poletje je menda preveseljačila s prijatelji. FOTO: Osebni arhiv

Razšla naj bi se že pred meseci. Tako je zatrdil igralkin prijatelj in nadaljeval, da se je Sophie začela v zakonu počutiti vse bolj kot ujetnica umirjenega družinskega življenja, moža in dveh hčera. V njej naj bi počasi začela tleti zamera, češ da je zaradi tega zamudila svoja mladostna, brezskrbna leta. »Občutek ima, da se je komaj dobro zbudila in začela ugotavljati, kakšno življenje živi. Slavna je postala že zelo zgodaj, nato pa se je poročila in postala mati. Najstništvo, polno zaljubljanja in odljubljanja, veseljačenja s prijatelji brez ene same skrbi – vse to je preskočila. V krogu prijateljev je edina, ki je poročena z otroki. Joe si želi bolj ustaljenega življenja, a ona na to ni pripravljena,« se je jezik razvezal njenemu prijatelju, ki je dodal, da so se vse te misli začele v njej nalagati že v iztekanju lanskega leta.

Smeh med Sophie in Joejem je utihnil že pred meseci. FOTO: Osebni arhiv

Dvakrat sta se poročila Sophie in Joe sta se začela videvati leta 2017, potem ko sta se leto prej najprej »spoznala« v virtualnem svetu instagrama. Ko pa se je njuna spletna romanca preselila v resničnost, naj bi Joe že po nekaj zmenkih začutil, da je Sophie tista, s katero se želi ustaliti. In ni prav nič omahoval, saj jo je že jeseni 2017 zaprosil za roko, ljubezen pa sta potrdila dve leti pozneje s kar dvema porokama. Sprva z brzinsko v lasvegaški poročni kapelici, mesec pozneje, junija 2019, pa je sledila še precej bolj tradicionalna poroka v Franciji pred prijatelji in družino. Prvorojenko sta pozdravila že v prvem letu zakonskega življenja, Willi pa je julija sledila mlajša sestrica.

Imela vsega dovolj

Pred začetkom poletja je menda imela vsega dovolj. Spakirala je kovčke in jo mahnila na drugo stran luže in poletje preživela s prijatelji. Potovali so po Evropi, se zabavali, Sophie kot da je nadomeščala zamujeni brezskrbni čas. V tem istem času pa je glasbenik v domačem Miamiju skrbel za njuni hčerki, triletno Willo in danes 14-mesečno dojenčico. A nad družino tedaj še ni dvignil rok, ampak je z deklicama odletel v Veliko Britanijo, v kraj, kjer se je Sophie rodila, in tam poskušal rešiti, kar bi se rešiti še dalo. A je na koncu prišel zgolj do zaključka, da jima s Sophie drugega kot ločitev preprosto ne ostane. Njune želje in življenjska sloga so preveč različni: »Sophie se rada zabava, Joe pa je zapečkarski tip, ki je najraje doma.« Še več, kolcalo naj bi se mu tudi po tretjem otroku, kar naj bi dokončno prevesilo tehtnico. »Ločitev je bila zanj zadnji izhod. Nikakor ni želel razbiti družine, a meni, da mora narediti to, kar je najboljše za otroka,« je povedal vir.

Joe naj bi bil precej zapečkarski tip, ki si želi le umirjene družinske idile. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Da je zakona konec, je jasno kot beli dan. A kdor misli, da se bo med odtujenima zakoncema zdaj bila žolčna bitka za premoženje, je v zmoti. V tednih pred poroko sta menda podpisala neprebojno predporočno pogodbo, po kateri vsak obdrži svoje premoženje; Joe tisto, kar mu je prinesla in mu prinaša glasba, Sophie pa vse bogastvo, ki ji ga je prinesla igralska kariera. Ostaja le vprašanje skrbništva nad otrokoma, a menda naj bi Jonas že v ločitvenih papirjih zaprosil za deljeno skrbništvo. Ob tem pa še, da se natančno določita starševski načrt in urnik, kdaj bo kateri imel hčeri, pri čemer mora biti kot stalno bivališče deklic zaveden Miami, kjer so si, ko so bili še družina, ustvarili življenje.