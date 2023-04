Konec pandemije, konec ljubezni: mednju so posegle različne osebnosti in pevkina slava

Po nizu romanc, ki so razpadle že po nekaj mesecih, se je pred šestimi leti zazdelo, da je Taylor Swift končno našla srečo z angleškim igralcem Joejem Alwynom. Zasebno harmonijo sta nadgradila s poklicno, Alwyn naj bi bil namreč navdih za Taylorino prenekatero ljubezensko pesem, med pandemijo sta jih nekaj ustvarila tudi skupaj, kar jima je prineslo celo glasbeno nagrado grammy. Nič čudnega, torej, da so že vsaj eno leto krožile govorice o njuni zaroki. A čeprav teh nista nikoli ne potrdila ne zavrnila, saj sta sklenila, da njuna zasebnost ne bo tema časopisov, je to postalo brezpredmetno. Po šestih letih se je njuna ljubezen namreč izpela.

Kje se je zalomilo, ni jasno, a viri trdijo, da je bilo normalno brezpandemsko življenje tisto, ki ju je ločilo. Kajti medtem ko je bilo zaprtje med pandemijo za marsikoga dušeča ječa, sta zdaj odtujena zaljubljenca prav v izolaciji od preostalega sveta našla svoj mali zasebni raj. Tedaj sta se preselila skupaj in začela odkrivati plati drug drugega, ki jih prej nista poznala.

Govorice o razhodu so se pojavile, ko Joeja ni bilo na koncertih njene trenutne turneje. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

»Joe je prva oseba, ki ji zaigram vsako novo pesem. In ko sva med karanteno skupaj pisala pesmi, mislim, da je bil to najlepši čas mojega življenja,« je priznala zvezdnica. »Pomislila sem, da bi bilo to lahko precej čudno in da bo pisanje pesmi sovražil, ampak, roko na srce, veliko možnosti, kaj početi, nismo imeli.« Kljub začetnim dvomom se je pisanje pesmi v paru izkazalo za velikanski uspeh.

Že prej težka obdobja

Med pandemijo sta skupaj osebnostno rasla in živela v vati brez vpliva zunanjih dejavnikov. »V resnici sta rasla in se spoznala le znotraj tega mehurčka, v katerem sta bila sama. Zunaj njega se sploh nista poznala.«

Joe pravzaprav ni vedel, kaj pomeni videvati se z zvezdnico takšnega kalibra. To je začel spoznavati šele po koncu pandemije. »Težko se je spopadal z njeno slavo in medijsko pozornostjo. Čedalje bolj očitne so postajale tudi razlike v njunih osebnostih in počasi sta se oddaljevala drug od drugega.«

Razhod se ni zgodil čez noč. Zaradi različnih osebnosti sta imela že prej težka obdobja, a jima je težave vselej uspelo premostiti. Zato so tudi tokrat njuni prijatelji mislili, da sta le zašla v eno teh črnih obdobij in bosta prej ali slej spet našla skupni jezik. A to je bil račun brez krčmarja. Taylor in Joe tokrat nista našla poti drug k drugemu. Zadnjih nekaj mesecev sta se pogovarjala tudi o poroki, a sta spoznala, da se jima dolgoročno ne bo izšlo. Še vedno pa sta v precej prijateljskem odnosu in se zelo spoštujeta.

Zdelo se je, da sta ustvarjena drug za drugega. FOTO: Blitz Pictures, INSTARimages.com

Govorilo se je celo, da bo Taylor kmalu nevesta. FOTO: osebni arhiv