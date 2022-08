Ko gre kraljica v parlament, člana vzamejo za talca

Britanska kraljeva družina, še posebno mlajše generacije, je znana po precej bolj sproščenem vedenju kot tiste iz drugih kraljevin. Tako denimo princ William in njegova žena Kate pogosto brez zadržkov objameta oboževalce, česar starejši kraljevi ne počno, enako velja za prošnje ljudi za skupne fotografije. Princ William babici Elizabeti II. povzroča sive lase tudi z neupoštevanjem nenapisane, a stroge prepovedi potovanja s svojim naslednikom, in pogosto kar vso družino kam odpelje s helikopterjem, ki se ga je naučil upravljati v vojski. Ta prepoved je sicer nastala iz povsem praktičnih razlogov. Če v prometni ali letalski nesreči umre eden od bodočih vladarjev, ga lahko na prestolu zamenja naslednji v vrsti. Kljub temu je na britanskem dvoru še vedno v veljavi ogromno pravil in priporočil, ki se jih morajo člani držati, četudi se običajnim smrtnikom zdijo povsem nesmiselna.

Brez pokrival in hlačnih nogavic ne gre. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Gole noge prepovedane

Tako morajo denimo po protokolu dame ob pomembnih dogodkih nositi klobuk. Pravilo se je obdržalo iz petdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo za plemkinje in ženske višjega socialnega razreda povsem neprimerno, da bi v javnosti kazale lase. Tradicija se je obdržala, a ni več tako zelo stroga. Zdaj se kraljeve mladenke denimo ne odločijo vedno za klobuk, ampak si poveznejo pokrivalo, ki je trenutno v modi, četudi gre le za nekoliko širši obroč za lase. Nikoli pa to ni tiara. Te so namreč rezervirane za najpomembnejše dogodke, kot so poroke in državniški banketi.

Med odprtjem parlamenta mora eden od članov počakati v Buckinghamski palači. FOTO: Tolga Akmen/Reuters

Nekoliko bolj nenavaden običaj pa je star več stoletij, izhaja namreč iz časov, ko se britanski monarh in člani parlamenta niso prav dobro razumeli. Zdaj je drugače, še vedno pa mora med govorom vladarja na odprtju parlamenta eden od članov slednjega ostati v Buckinghamski palači kot talec. S tem želijo zagotoviti, da se bo vladar varno vrnil v palačo, takrat talca tudi izpustijo. Kot je britanskim medijem povedal Jim Fitzpatrick, član laburistične stranke, ki je nekoč talec postal tudi sam, mu je bilo v tistem času dovoljeno sprehajanje po palači, so mu pa varnostniki jasno povedali, da ne sme oditi. »Ko sem vodji varnostne službe povedal, da se ne počutim prav prijetno, mi je odgovoril: 'Jim, če se kraljici kaj zgodi, bo šlo hitro, preprosto ustrelili bi te,'« se spominja politik.

Kraljevi pa morajo paziti tudi na postavo in oblačila. Kraljica denimo za nobeno ceno noče v javnosti videti golonogih članic svoje družine. Tudi poleti tako kraljeve dame na uradnih dogodkih obvezno nosijo najlonske nogavice, četudi tiste najtanjše, med hojo pa morajo biti pozorne, da imajo brado vzporedno s tlemi, še posebno ko vstopijo v prostor. Tako naj bi namreč delovale bolj prisotne ter kazale zanimanje za ljudi in dogajanje okoli sebe, kot če bi zrle v tla ali glavo nagibale preveč nazaj.