Knjiga spominov o slavnih: Smrdel po alkoholu in cigaretah

Ena najbolj znanih ameriških televizijskih osebnostije napisala knjigo spominov, ki bo marsikoga od slavnih in bogatih spravila ob živce, tudi člane britanske kraljeve družine. V njej je popisala svoje odnose z nekdanjimi partnerji, prijatelji in sodelavci pa tudi anekdote s srečanj in intervjujev.Eden njenih spominov, ki sega v leto 2010, zagotovo ne bo razveselil princa, ki se že nekaj let otepa očitkov o spolnem nadlegovanju takrat mladoletne, ki je proti njemu prejšnji mesec vložila tudi civilno tožbo. Čeprav Andrew ves čas zanika, da bi prijateljeval z, ki naj bi mu Guiffrejevo tudi predstavil, Couricova pravi drugače. Pred 11 leti se je namreč osebno udeležila večerje v Epsteinovem newyorškem domu, kjer je bil poleg drugih znanih povabljencev tudi Andrew. »Hiša je bila temačno opremljena. Kot nekaj iz filma Široko zaprte oči, a z dodatkom strašljivih lestencev in umetnin, ki so prikazovale dele človeškega telesa. Povsod je bilo polno mladih deklet. Epstein in Andrew sta očitno nekaj načrtovala, a ni se mi sanjalo, kaj, razen tega, da sta želela vzpostaviti dobre odnose s predstavniki medijev. Ko zdaj gledam nazaj, je bila to najbrž pametna odločitev za čas, ko so začele na plan prihajati obtožbe o pedofiliji,« je zapisala Couricova.V knjigi se je znašel tudi Andrewev nečak princ, ki ga je spoznala leta 2012 v Braziliji. To je bilo obdobje, ko je princ na veliko žural, pil in kadil, tudi prepovedane substance, in Couricova se spominja, da je na intervju prišel »zaudarjajoč po alkoholu in cigaretah«. Da se je v mlajših letih omamljal, sicer ni nobena skrivnost, Harry sam je priznal, da se je tako poskušal spopadati z mamino smrtjo, dokler ni imel njegov oče vsega skupaj dovolj in ga je poslal na kliniko za odvajanje.