Kimin domači pornič je odvrnil porotnika

V teh dneh je velik del medijske pozornosti uprt v losangeleško sodišče, kjer se je začela sodna bitka Blac Chyne proti mogočnemu klanu Kardashianovih.

Tožba nekdanje zaročenke Roba Kardashiana, ki je na svet privekala s krstnim imenom Angela White, je po štirih letih in pol namreč naposled pristala na sodišču, nekoliko pa se je že skoraj zapletlo, še preden se je v resnici sploh začelo.

Največ je spletkarila in izrabljala vpliv matriarhinja Kris Jenner. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Izbrati porotnike je bilo namreč vse prej kot lahek zalogaj, sodnik in odvetnika obeh strani sta se namreč morala prekopati skozi zaslišanja kar 103 ljudi, da jim je vendar uspelo izbrati dvanajsterico, ki bo presojala v primeru omalovaževanja Chyninega imena in vpletanja Kardashianovih v njene televizijske posle.

Na črni listi

Spomnimo. Rob in oblinasta temnolaska sta se zaljubila januarja 2016, še pred iztekom leta pa sta že pozdravila hčerko Dream, bila zaročena in imela lasten resničnostni šov Rob & Chyna, v katerem so televizijske kamere sledile njunemu burnemu razmerju. In buren je njun odnos vsekakor bil, saj sta se leta 2017 že razšla. Precej grdo.

Rob je, menda nalašč, na instagramu objavil gole fotke bivše partnerice, udaril jo je tudi s tožbo domačega nasilja, češ da ga je, ko je bil njun odnos že na trhlih nogah, v enem njunih prepirov poskušala zadaviti s kablom polnilca, v omami kokaina pa naj bi se nanj spravila tudi s kovinsko palico. Tožbo, ki se je vlekla leta, je zaradi hčerke letos opustil.

A podobnega ni storila Blac, ki Roba toži zaradi objave njenih golih fotk, kar naj bi na sodišče prišlo prihodnji mesec. Še prej pa mora sodno opraviti z Robovimi slavnimi sestrami Kim, Khloe in Kylie ter, najpomembnejše, matriarhinjo klana Kris Jenner, ki je najodločnejše vlekla niti in izrabljala Kardashianov vpliv, da je Chyna v luči konca razmerja izgubila resničnostno oddajo.

Leta 2017 po vodi ni splavalo le njeno razmerje, televizija E! je iz programa črtala tudi sicer nadvse donosen šov Rob & Chyna, kar je zvezdnico stalo milijone. Ko bi ne bilo širjenja laži, spletkarjenja in izrabljanja vpliva Kardashianovih, bi, tako je Chyna preračunala, v minulih petih letih z oddajo, nastopi v klubih in s sponzorskimi posli zaslužila dobrih 40 milijonov, skupno pa jih toži za okroglih 100 milijonov evrov, v kar je vračunala še bodoče prihodke, ko je Kardashianove ženske ne bi spravile na hollywoodski črni seznam.

Na zatožni klopi sedijo tudi sestre Kim, Khloe in Kylie. FOTO: Charley Gallay

S tožbo se je nadnje spravila že 2017., pretekli teden, s sojenjem pred vrati, so se Kardashianovke sicer poskušale zunajsodno poravnati, a je Chyna njihovo ponudbo zavrnila in se odločila za sojenje s poroto.

Prvi korak v sodnem procesu je izbrati poroto. Potencialni porotniki so morali odgovarjati na vprašanja, povezana z njihovim odnosom do resničnostne oddaje, ki je zanetila vse, ter njihovim mnenjem o tožnici ter obtoženkah. In sploh pri slednjih se je kar precej zataknilo.

»Vse, povezano z imenom Kardashian, je zame en velikanski ne,« je dejal eden, ki so ga nemudoma črtali s seznama možnosti. Podobno kot žensko, ki je Karadashianove spljuvala, češ da so grozne vzornice, zaradi česar je svoji hčeri prepovedala slediti njihovemu šovu. Tretji pa je na žulj stopil predvsem bohotni Kim, trdeč, da oddaje Kardashianovih sicer nikoli ni videl, gledal pa da je Kimin domači pornič, zaradi česar kot porotnik nikakor ne bi mogel biti nepristranski.

103 potencialne porotnike so zaslišali.

»Mislim, da bi si njene seks prizore nenehno vrtel pred očmi, da sploh ne bi slišal, kaj v sodni dvorni govorijo.« Nekaj potencialnih porotnikov je odletelo zaradi slabega mnenja o resničnostnih zvezdnikih in resničnostni televiziji na sploh, v dvorani pa je zadonelo tudi, da bi v primeru te tožbe lahko presodil le sodnik sam in da je sojenje s poroto izguba časa in denarja.