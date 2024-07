Kdo je Lara Trump, nov obraz Trumpove dinastije

Delala je kot natakarica, trenerka in barista. Prihaja iz konservativne, a ne politično aktivne družine.

Kot deklica je vzljubila konje in se iz rodne Severne Karoline preselila v New York, da bi študirala na akademiji za gastronomijo.

V mestu, ki nikoli ne spi, je v eni od zabavnih noči spoznala mlajšega sina Donalda in Ivane Erica Trumpa in zgodila se je ljubezen, piše Gloria.hr.

Lara Trump je nov obraz ameriške republikanske stranke. Je ženska, ki v stranko vrača žensko energijo in ni bila izbrana po naključju.

Tako je prepričala tasta

Leta 2014 je nekaj dni pred poroko med padcem s konja doživela dva zloma, a na poročni dan ni hotela nositi ne mavca ne drugih pripomočkov, ki bi ji olajšali gibaje in preprečili bolečine.

Donald je tedaj spoznal, da je ona v celi širši družini skala, ki bo lahko konstruktivno in aktivno sodelovala v njegovih političnih aktivnostih in pri grajenju poslovnega imperija.

Njena javna podoba izpolnjuje vse pogoje dekleta, ki predstavlja ameriške sanje.

Je visoka, plavolasa, močnega značaja, družino postavlja na prvo mesto, ve, kaj hoče in kako to doseči, včasih je malo groba, a storila bo vse, da doseže svoje cilje.

Kot pravi sama, je ne zanima to, da bi bila zaščitni obraz nekega projekta, hoče samo delati.

Je mama dveh otrok, starih sedem in pet let, in se lepo vzpenja v družinski hierarhiji oziroma deluje skladno z mitom, ki ga ta družina gradi že dolgo časa: ustvariti novo politično dinastijo.

Njena kariera je odvisna samo od nje. Če jo bo aktivno nadaljevala, bo poslala protagonistka gibanja MAGA (Make America Great Again), morda pa bo po teh volitvah izginila s političnega polja.

V izjavi za Time je glede svojega delovanja dejala: »Nikoli ne bi nečemu rekla ne.«