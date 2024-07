Poglejte, kako velika je pastorka Melanie Trump: »Moje srce prekipeva od ljubezni do tebe« (FOTO)

V družini Donalda Trumpa je v zadnjih dneh še kako pestro. Donald je namreč, kot verjetno že veste, pred nekaj dnevi preživel poskus atentata. Vse skupaj se je končalo s poškodbo uhlja, a lahko bi se precej huje. Otroci so v težkih trenutkih lahko uteha in verjamemo, da v teh časih v dobro voljo spravljajo tudi Donalda. Ena njegova vnukinja je včeraj praznovala rojstni dan.

13. rojstni dan je praznovala Arabella, ki je hčerka Ivanke Trump. Ivanka, ki je Donaldova hči iz prejšnjega zakona, se je ob tem rojstnem dnevu oglasila na družbenem omrežju X z lepo rojstnodnevno čestitko.

»Vse najboljše za 13. rojstni dan moji neverjetni hčerki Arabelli! Gledati, kako odraščaš v najstnika, je sanjsko. Tvoje čudovito petje in igranje klavirja, najine nepozabne jahalne pustolovščine s konji, moč in predanost, ki ju kažeš pri vadbi brazilskega jiu-jitsa, in najini posebni zmenki samo za dekleta so trenutki, ki jih bom cenila za vedno. Arabella, vsak dan me navdihuješ in presenečaš. Si izjemna mlada ženska in moje srce prekipeva od ljubezni do tebe. Vse najboljše,« je zapisala Ivanka.

FOTO: Marco Bello Reuters

Donald Trump ima sicer deset vnukov in vnukinj. Ima pa tudi pet otrok. Poleg Ivanke ima še hčerko Tiffany ter tri sinove, Donalda mlajšega, Erica in Barrona. Slednji je najmlajši in je letos praznoval 18. rojstni dan.