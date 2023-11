Kate Middleton zavrnila nenavadno zahtevo kralja in kraljice

Princ Harry v svoji knjigi spominov Rezerva med drugim trdi, da je bila Kate Middleton postavljena pred zahtevo, da mora svoje ime zapisati drugače.

Camilla in tedaj še princ Charles naj bi namreč pred poroko v kraljevo družino od nje zahtevala, naj, ko bo postala del nje, namesto s C, torej Catherine, svoje ime zapiše z začetnico K. Kajti čeprav princesi večina pravi kar Kate, je njeno ime Catherine Elizabeth Middleton, piše The Mirror.

Charles in Camilla sta bila zaskrbljena zaradi črke C, ki je pogosta začetnica med višjimi člani kraljeve družine, kar bi lahko v javnosti ustvarjalo zmedo.

Harry piše: »Veliko kraljevih monogramov ima črko C in krono na vrhu: Charles, Camilla, še en se jima je zdel preveč. Zato sta Catherine predlagala, naj bo raje Katherine.«

Odziv princa Williama na ta predlog je bil medel.

»Začudeno sem ga pogledal in ga z očmi vprašal: ali slišiš tole? Njegov obraz je bil brezizrazen in resnično sem se vprašal, od kod je prišla ta ideja,« nadaljuje Harry.

Kaj je kraljevi monogram?

Na kratko predstavlja vladavino določenega vladarja. Običajno je sestavljen iz monarhove začetnice in naslova, dodana je krona. Pojavlja se na vseh ceremonialnih in uradnih listinah, uniformah, javnih objavah palače …

Monogram novega kralja je bil razkrit septembra 2022. V njem sta C in R ter rimska številka III. R pomeni Rex oziroma kralj. Nad tem je tudorska krona, ki je tudi na bankovcih, kovancih in znamkah.

Camillin je bil javnosti predstavljen novembra istega leta. Njen monogram je prav tako sestavljen iz črk C in R, ki v tem primeru pomeni Regina, torej kraljica. Tudi v njem je krona, znak uporablja na zasebnih pismih in darilih.

»Znak je osebna last kraljice spremljevalke in ga je med več možnostmi izbrala sama,« je ob predstavitvi pojasnila palača Buckingham.

Ima tudi princesa svojega?

Ima. Očitno zahtevi ni ugodila in na njenem je C s krono, ki ponazarja njen status v družini. Kate ima tudi skupen znak z možem princem Williamom. Njuni začetnici nista združeni. C je nad črnim W-jem. Obe črki sta ukrivljeni, na vrhu njunih začetnic je krona.

Palača navedb iz knjige, ki je izšla januarja 2023, ni komentirala.