Temni obeti za Kate Middleton: Njeno ime predhodnicam ni prineslo sreče

Valižanska princesa je deležna opozoril glede njene vloge v prihodnosti. Ko bo po smrti kralja Karla III. princ William zasedel prestol, bo namreč postala kraljica soproga.

In to šesta z imenom kraljica Katarina, prav ime pa bi lahko bilo tisto, ki bi ji, glede na zgodovino, prineslo nesrečo. Kot je namreč v knjigi Katarinina koda (The Catherine Code) zapisal Robert J. Casey, to ime spremlja nekakšno prekletstvo. Pet kraljic se je pred njo imenovalo enako in kar štiri od njih je doletela tragična usoda.

»S štirimi princesinimi soimenjakinjami življenje na različne načine ni bilo prijazno, pogosto so trpele v zakonu in življenju nasploh. Ena je bila zapuščena, druga usmrčena in tretja po krivem obtožena, da je zastrupila kralja,« piše v knjigi.

Zapuščena

Katarina Aragonska, prva žena kralja Henrika VIII. je bila hči španskega kralja Ferdinanda Aragonskega in kraljice Isabelle Kastiljske.

V Veliko Britanijo je prišla kot nevesta Henrikovega starejšega brata Arturja, se z njim poročila, Artur je kmalu po poroki umrl.

Njena usoda je dolgo visela v zraku, na koncu je Henrik vendarle uveljavil svojo voljo, se z njo poročil, a ker mu ni rodila sina, jo je zapustil, sklenil zakon z Ano Boleyn, prvo ženo pa pregnal z dvora, ji odvzel vse naslove, razen tistih, ki so ji pripadali po poroki z bratom. Čeprav je bila mama njegove hčerke, je umrla obubožana in v osami.

Usmrčena

Henrik VIII. je imel v želji po moškem potomcu šest žena. Tudi njegovi peti je bilo ime Katarina. Zaradi afer, ki jih je imela, preden se je poročila s kraljem, je bila stara 19. let Katarina Howard usmrčena v londonskem Towerju.

Vdova

Henrikova šesta in zadnja žena, Katarina Parr je samodržca preživela, se po njegovi smrti ponovno poročila in umrla med porodom.

Vrnjena v domovino

Katarina Baraganza je bila katoličanka, hči portugalskega kralja Johna IV. In žena angleškega kralja Karla II. Ker ni imela otrok je postala žrtev protestantskih ekstremistov, ki so zahtevali kraljevo ločitev. Leta 1678 je bila obtožena, da je hotela zastrupiti kralja in na prestol postaviti njegovega brata, katoličana Jamesa.

Kralj ji je v obrambi nudil podporo in vse obtožbe so bile zavrnjene. Po smrti moža se je vrnila na Portugalsko in postala regentka bratu Pedru II.

Med britanskimi kraljicami je bila še Katarina Valois, žena Henrika V.

Povzeto po portalu The News.com