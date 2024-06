Kate Middleton se je oglasila prvič po diagnozi, v ganljivi objavi razložila vse

Kate Middleton, ki je marca razkrila, da je na preventivni kemoterapiji zaradi nerazkrite oblike bolezni, pravi, da njeno zdravljenje še poteka in bo trajalo še nekaj mesecev. Ob tem je napisala ganljivo sporočilo, v katerem se je javnosti zahvalila za podporo po diagnozi raka.

Čeprav se še ne bo vrnila k rednim javnim nalogam, pravi, da se zdaj počuti dovolj dobro, da lahko v prihodnjih mesecih prevzame manjše število javnih obveznosti.

»Navdušena sem bila nad vsemi prijaznimi sporočili podpore in spodbude v zadnjih nekaj mesecih. Z Williamom je to resnično spremenilo najin svet in nama obema pomagalo skozi težke čase,« je začela.

»Dobro mi je, a kot ve vsakdo, ki gre skozi kemoterapijo, so dobri in slabi dnevi. V teh slabih dneh se počutiš šibkega, utrujenega in potrebuješ počitek. Toda ob dobrih dneh, ko se počutiš močnejšega, se želiš počutiti čim bolje,« je dodala.

»Moje zdravljenje še poteka in se bo nadaljevalo še nekaj mesecev. V dneh, ko se počutim dovolj dobro, sem vesela, da sem vključena v šolsko življenje, osebni čas namenjam stvarem, ki mi dajejo energijo in pozitivnost in veselim se, da se bom ta konec tedna s svojo družino udeležila kraljeve rojstnodnevne parade in upam, da se ji bom čez poletje pridružila še z nekaj javnimi obveznostmi,«.

Čeprav se še ne bo vrnila k rednim javnim nalogam, pravi, da se zdaj počuti dovolj dobro, da lahko v prihodnjih mesecih prevzame manjše število javnih obveznosti. FOTO: Pool/reuters

»Učim se biti potrpežljiva, še posebej glede negotovosti. Sprejemam vsak dan, poslušam svoje telo in si dovolim, da si vzamem čas, ki ga potrebujem za ozdravitev. Najlepša hvala za razumevanje in vsem, ki ste tako pogumno delili svoje zgodbe z mano,« je zaključila.