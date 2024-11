Kate Middleton pripravlja nekaj posebnega

Valižanska princesa Kate Middleton bo tudi letos gostila težko pričakovani božični koncert, povabljeni nanj bodo prejeli posebna vabila, ki že nastajajo, povzema msn.com.

Dogodek bo eden najodmevnejših potem, ko se je princesa letošnjega leta zdravila za rakom in se za nekaj časa povsem umaknila iz javnosti.

Iz palače Kensington so sporočili, da bosta rdeči niti koncerta solidarnost ter obzirnost in bo v središče pozornosti postavil sočutje. Princesa je nanj povabila tiste, ki pomagajo in nesebično podpirajo druge.

»Letošnji božični koncert bo poudaril pomen ljubezni in empatije ter izpostavil dejstvo, da v najtežjih trenutkih življenja ob sebi potrebujemo prave ljudi.

Dogodek bo ožaril posameznike iz celotne Velike Britanije, ki v skupnostih, kjer delujejo, izkazujejo veliko ljubezni, prijaznosti in empatije,« piše v sporočilu palače.

»Letos želi njeno kraljevo visočanstvo proslaviti vse, ki pomagajo pomoči potrebnim. Posameznike, ki navdihujejo, tolažijo, svetujejo in predvsem delijo ljubezen. Najlepše darilo, ki ga lahko nekdo dobi,« še dodajajo.

Na takšnih dogodkih pogosto prisotna družina Middleton, je Kate v težkih časih vseskozi podpirala in ji stala ob strani, se bo po pričakovanjih udeležila tudi tega koncerta.

Tako kot mnogi višji člani britanske kraljeve družine.

Ambient v katedrali Westminster, kjer se bo odvijal, bo okrašen s tradicionalnimi okraski s pridihom sodobnosti, nanj bodo povabljeni posamezniki različnih veroizpovedi in tudi tisti, brez verskega ozadja.

Koncert, ki ga princesa prireja od leta 2021, bo pod naslovom Skupaj za božič potekal 6. decembra letos in ga bosta kot del božično-novoletnega programa prenašala tudi britanski TV program ITV I in ponudnik pretočnih vsebin ITV X.